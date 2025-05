Houthis assumem autoria de míssil contra aeroporto de Israel

TEL AVIV, 4 MAI (ANSA) – Um míssil disparado pelos rebeldes iemenitas houthis, grupo apoiado pelo Irã, atingiu neste domingo (4) uma área próxima do aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv.

De acordo com as equipes de resgate, pelo menos seis indivíduos ficaram feridos, mas o grande estrondo da explosão, ocorrida em uma estrada próxima a um estacionamento, gerou pânico entre as pessoas que estavam dentro do aeroporto israelense.

As decolagens e aterrissagens foram suspensas logo após a ofensiva dos houthis. A operação do local foi retomada aos poucos, mas há diversos registros de voos atrasados, redirecionados e cancelados.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, convocou uma reunião telefônica urgente com vários ministros e autoridades de defesa para discutir o ataque.

“Estamos agindo contra eles [houthis] em coordenação com os Estados Unidos. Já agimos no passado e agiremos no futuro. Não é um ‘ataque único e acaba por aí’, haverá respostas”, escreveu o político em suas redes sociais.

Após um alto funcionário do grupo iemenita ter dito à emissora Al Araby que o ataque foi uma “prova da capacidade” dos houthis “de atingir locais importantes dentro de Israel”, as Brigadas Ezzedine al-Qassam, braço armado do Hamas, parabenizou a ofensiva.

“O Iêmen está intensificando seus ataques ao coração da entidade sionista ilegítima, superando os sistemas de defesa mais avançados do mundo e atingindo seus alvos com precisão”, afirmou Abu Obeida, porta-voz da organização. (ANSA).