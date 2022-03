Houthis anunciam trégua de 3 dias em ataques à Arábia Saudita

SÃO PAULO, 26 MAR (ANSA) – Os rebeldes iemenitas houthis anunciaram neste sábado (26) uma trégua unilateral de três dias nos ataques à Arábia Saudita.

O cessar-fogo chega um dia depois de uma ação contra instalações da petroleira estatal Aramco em Jidá ter colocado em risco a realização do Grande Prêmio da Arábia Saudita de Fórmula 1.

Segundo um porta-voz dos houthis, serão suspensos “os ataques com mísseis e drones e todas as ações militares”. Além disso, os rebeldes iemenitas mostraram disposição em “transformar essa declaração em um compromisso final e permanente”, desde que os sauditas parem de bombardear o Iêmen.

Apoiados pelo Irã e pelo grupo xiita libanês Hezbollah, os houthis lutam contra as forças leais ao presidente no exílio Abd Rabbo Mansur Hadi, que conta com o suporte militar de uma coalizão de países sunitas do Golfo liderada pela Arábia Saudita.

A guerra dura desde 2014 e já deixou mais de 200 mil mortos, incluindo vítimas que faleceram por causas indiretas, como fome ou falta de atendimento médico. (ANSA).

