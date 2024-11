Houthi ataca embarcações militares dos EUA, diz mídia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/11/2024 - 18:01 Para compartilhar:

ROMA, 12 NOV (ANSA) – O grupo rebelde iemenita Houthi, que é apoiado pelo Irã, afirmou nesta terça-feira (12) que atacou um porta-aviões dos Estados Unidos no mar Arábico.

De acordo com o porta voz dos rebeldes, Yahya Saree, citado pela agência de notícias estatal russa Tass, os ataques se concentraram na embarcação USS Abraham Lincoln.

Os Houthis também declararam que fizeram uma ofensiva com mísseis e drones contra dois contratorpedeiros da Marinha dos EUA no Mar Vermelho.

Pat Ryder, porta-voz do Pentágono, confirmou os ataques do grupo iemenita no estreito Bab al-Mandeb, mas negou que o porta-aviões USS Abraham Lincoln tenha sido alvo de um bombardeio.

As informações dos ataques se espalharam no exato dia em que o presidente israelense, Isaac Herzog, iniciou uma visita aos EUA, de onde lançou um novo alerta contra Teerã e seus aliados.

“O Irã é o império do mal e o motor do antissemitismo”, declarou o mandatário ao lado do seu homólogo americano, Joe Biden. (ANSA).