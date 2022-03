“House of the Dragon” tem estreia confirmada para agosto

Por Dawn Chmielewski

(Reuters) – A HBO anunciou nesta quarta-feira que sua aguardada prequel de “Game of Thrones”, “House of the Dragon”, estreará em 21 de agosto.

“House of the Dragon” se passa 200 anos antes dos eventos de “Game of Thrones”, uma série de fantasia medieval que se tornou um fenômeno mundial durante suas oito temporadas.

A nova série de 10 episódios será baseada no livro de George R.R. Martin “Fogo & Sangue” e contará a história da House Targaryen, disse a HBO.

A rede anunciou “House of the Dragon” em um evento em 2019 para despertar o entusiasmo pelo serviço de streaming HBO Max. O drama também estará disponível na televisão HBO.

A série é estrelada por Paddy Considine como o rei Viserys Targaryen, um homem gentil escolhido pelos senhores de Westeros para suceder o velho rei, Jaehaerys Targaryen, e Matt Smith como o príncipe Daemon Targaryen, irmão mais novo do rei Viserys e herdeiro do trono.

(Reportagem de Dawn Chmielewski em Los Angeles)

