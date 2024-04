Hotel no centro de Roma é evacuado após vazamento de cloro

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/04/2024 - 8:01 Para compartilhar:

ROMA, 23 ABR (ANSA) – Um hotel no centro histórico de Roma foi evacuado nesta terça-feira (23) devido à presença de exalações tóxicas.

A hospedagem fica na Via Rasella, a cerca de 500 metros da concorrida Fontana di Trevi, e quatro pessoas foram levadas para um hospital com dificuldades respiratórias por conta da inalação de cloro.

As vítimas são um homem de 60 anos e três mulheres de 50, 39 e 26. As exalações estariam ligadas ao cloro armazenado na área técnica do spa que fica no andar inferior do hotel, que foi totalmente esvaziado para permitir um controle mais preciso.

(ANSA).