Hotel em quarentena na cidade austríaca de Innsbruck por coronavírus

As autoridades austríacas colocaram em quarentena um hotel na cidade turística Innsbruck, capital da região alpina do Tirol, onde trabalhava uma recepcionista italiana contaminada pelo coronavírus, informou a imprensa local.

Uma porta-voz do governo do Tirol não quis identificar o local de trabalho dessa mulher, mas, segundo a mídia local, é o Gran Hotel Europa, com 108 quartos, no centro da cidade.

“Ninguém pode entrar ou sair enquanto as autoridades verificam quem esteve em contato”, disse a porta-voz à AFP, acrescentando que a casa dessa mulher, também em Innsbruck, foi isolada.

A mulher e seu companheiro, também italiano, foram colocados em quarentena em um hospital da cidade, onde foram diagnosticados com o novo coronavírus, segundo Günther Weiss, diretor do hospital universitário de Innsbruck.

Este é o primeiro caso de COVID-19 no país.

Os dois, ambos de 24 anos, viajaram na sexta-feira de carro da Lombardia, de onde são, para a Áustria.

Lombardia é a região italiana mais afetada pela epidemia.