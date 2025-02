Hospitalizado com bronquite, papa Francisco dormiu bem

O papa Francisco, hospitalizado na sexta-feira, em Roma, para tratar uma bronquite que lhe causa dificuldades respiratórias, passou bem a noite e continua em tratamento, informou um porta-voz do Vaticano neste sábado (15).

“O papa Francisco passou uma noite tranquila e dormiu bem”, disse a jornalistas Matteo Bruni, diretor do serviço de imprensa do Vaticano.

“Ele tomou o desjejum esta manhã (sábado) e leu os jornais. Os exames e tratamentos continuam”, disse.

O sumo pontífice, de 88 anos, que está com bronquite desde a semana passada, precisou abrir mão de ler seu discurso durante sua audiência geral semanal no meio da semana.

O Vaticano informou, nesta sexta, que o papa havia sido submetido a exames que mostraram “uma infecção nas vias respiratórias” e que apresentava “febre baixa”. Segundo veículos de mídia italianos, ele poderá permanecer hospitalizado por vários dias.

Nos últimos anos, o papa tem mostrado uma saúde debilitada, com problemas no quadril, dores no joelho, operações e infecções respiratórias, e sofreu vários alertas, o que não o impediu de manter uma agenda intensa de compromissos.

Francisco, que se submeteu a uma extração parcial de um pulmão na juventude, já tinha sofrido dois episódios de bronquite em 2023, um dos quais o obrigou a cancelar uma visita a Dubai para participar da COP28 das Nações Unidas sobre o clima.

O líder da Igreja Católica se desloca desde 2022 em cadeira de rodas, devido a dores persistentes em um dos joelhos e precisa se apoiar em uma bengala nas poucas ocasiões em que fica de pé. Recentemente, passou a usar um aparelho auditivo.

