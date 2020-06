Hospital suspende divulgação de boletins de Zanardi

SIENA, 24 JUN (ANSA) – O Hospital Santa Maria alle Scotte, em Siena, na Itália, decidiu suspender a divulgação dos boletins médicos diários sobre o estado de saúde do campeão paralímpico Alessandro Zanardi, que sofreu um grave acidente na última sexta-feira (19). As atualizações só acontecerão se houver “mudanças significativas” no quadro do ex-piloto de Fórmula 1.

No último boletim diário divulgado nesta quarta-feira (24), o estado de saúde de Zanardi segue inalterado. O paratleta continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e está sedado. O italiano também manteve o quadro estável do ponto de vista cardiorrespiratório e metabólico.

A novidade é que a partir de amanhã (25), o Hospital de Siena não realizará mais os boletins diários sobre o estado de saúde de Zanardi se não houver alguma mudança em seu quadro.

“Depois de ter ouvido a família de Zanardi, consideramos útil não divulgar outros boletins médicos até que haja mudanças significativas em seu estado de saúde”, informou o hospital italiano.

Zanardi está em seu quinto dia internado na UTI do Hospital Santa Maria alle Scotte e não corre risco de morte no momento, mas seu quadro neurológico é considerado “grave”.

Tudo começou durante um evento de paraciclismo na cidade de Pienza, na província de Siena. Na ocasião, Zanardi perdeu o controle de sua bicicleta adaptada em uma curva e bateu em um caminhão com reboque. Antes de colidir com o veículo, o paratleta capotou duas vezes. Ele sofreu múltiplas fraturas no crânio em decorrência do acidente. – Mensagem do filho – Niccolò, filho de Zanardi, divulgou nesta quarta-feira no seu perfil do Instagram uma mensagem de carinho e esperança para o pai.

“Não vou largar esta mão. Vamos lá, pai, ainda hoje um pequeno passo à frente”, escreveu Niccolò, acompanhado pela foto de sua mão segurando a de Zanardi na cama do hospital.(ANSA)

