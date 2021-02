Hospital São Paulo: residentes em greve protestam contra falta de insumos básicos

Mais de 60 residentes do primeiro e segundo ano protestaram em frente ao Hospital São Paulo, na capital paulista, na manhã desta terça-feira, 9, pela falta de insumos e medicamentos para tratamentos básicos. Com cartazes de “A saúde pede socorro” e “A luta é pelos pacientes”, eles afirmam que a instituição passa pela sua pior crise nos últimos anos e que não têm condições adequadas para receber os pacientes.

Apenas 30% da equipe de 104 residentes atendeu aos pacientes na manhã desta terça. Eles afirmam que o hospital não tem medicamentos básicos como dipirona e calmantes, suturas, luvas cirúrgicas ou até insumos para exames de sangue, e temem que isso gere incapacidade de atendimento adequado na instituição.

“A única solução é o hospital diminuir o atendimento”, diz Mateus Franco, que trabalha na instituição desde 2012. Ele diz que, apesar de o hospital já ter sofrido com falta de recursos no passado e ter “crises cíclicas”, nunca havia visto falta de tantos itens básicos como agora.

Na véspera, Franco se reuniu com Marcelo Santos, diretor administrativo do Hospital São Paulo, que afirmou “melhorar a situação em uma semana”. “Ele disse que só vai normalizar o estoque daqui a dois meses, mas também explicou que nada impede de o hospital voltar à mesma situação dois meses depois”, conta, frisando que a instituição está “deficitária desde setembro”.

Outro residente que preferiu não se identificar à reportagem disse que há uma “falta crônica” de insumos, e que o hospital decidiu expandir leitos para receber pacientes da covid-19, mas não houve planejamento. “Como continuar com o serviço aberto se não temos condições de atender os que já estão aqui?”, questiona.

Ele explica que, quando possível, pacientes que chegam à emergência são redistribuídos pelo Sistema CROSS (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde) e encaminhados a outras unidades. O problema é quando o quadro clínico não admite essa espera.

Uma das médicas presentes no protesto afirma que recebeu um paciente com AVC hemorrágico na Unidade de Terapia Intensiva e não havia remédio para estancar o sangue. Em outra ocasião, a equipe precisou operar com luvas normais, que não são apropriadas para cirurgias por não terem a esterilização adequada. Pacientes que precisam de quimioterapia também estão tendo suas sessões adiadas, enquanto o quadro da doença evolui.

“É o risco que estamos correndo e, diante do cenário perigoso aos pacientes, decidimos parar”, explica Franco. Ele afirma que na próxima sexta-feira, 12, funcionários do Hospital São Paulo de outras especialidades, como pediatria, cirurgia geral e equipes multifuncionais, também vão entrar em greve.

Em nota, o Hospital São Paulo confirma a falta de insumos e promete solucionar o problema. “Solicitamos aos médicos residentes a manutenção das suas atividades, visando à continuidade da assistência na instituição.”

O Hospital São Paulo afirma que, com a pandemia, “a unidade tornou-se um hospital preferencialmente covid, atendendo a um grande volume de pacientes graves, que geraram maiores custos que não estavam previstos”. Médicos presentes no protesto, entretanto, afirmam que até medicamentos de combate aos sintomas do coronavírus estão em falta na unidade. “Se a pessoa desenvolver uma pneumonia, não tem antibiótico”, dizem.

A instituição também afirma que “o pronto-socorro da unidade permaneceu aberto à população, atendendo a um alto número de pacientes – em torno de 1.000 por dia, em média. Importante ressaltar que a unidade recebeu no primeiro semestre de 2020 incentivos fiscais, recursos públicos e doações, que permitiram o custeio das atividades, mas que, infelizmente, não se mantiveram no segundo semestre.”

