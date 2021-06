Hospital público realiza primeira cirurgia intrauterina pelo SUS de São Paulo

A gestante Thais Coutinho Melo, de 23 anos, passou pela primeira cirurgia intrauterina de alta complexidade do Sistema Único de Saúde (SUS) da rede municipal de São Paulo nesta quinta-feira (24), no Hospital e Maternidade Vila Nova Cachoeirinha. O procedimento foi realizado para corrigir a coluna do bebê.

Durante uma consulta do pré-natal, Thais descobriu que seu filho tinha um problema de fechamento da coluna, conhecido como mielomeningocele. Nos bebês que nascem com essa condição, as raízes nervosas ficam alteradas e presas à pele e aos ossos da coluna, prejudicando a inervação dos membros inferiores, intestinos e vias urinárias. O problema de fechamento ainda pode provocar hidrocefalia (acúmulo de líquido no cérebro).

O procedimento cirúrgico teve duração de três horas e foi transmitido no anfiteatro do hospital aos alunos, médicos e enfermeiros da unidade. Através de um orifício no útero da mãe, os cirurgiões operaram o feto da mesma forma como o procedimento é feito em recém-nascidos.

“Há oito anos uma menina passou pela mesma cirurgia [em um hospital particular], e hoje ela vive sem qualquer sequela. É isso que esperamos para o Isaac, esse bebê que acabamos de acompanhar a cirurgia também durante o pré-natal”, disse o prefeito de São Paulo Ricardo Nunes, que acompanhou a cirurgia.

