Hospital informa que todos os exames de Lula estão dentro da normalidade

Um boletim médico divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês no início da madrugada desta sexta-feira, 21, informa que “todos os exames realizados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva estão dentro da normalidade, inclusive a tomografia do crânio de controle pós-operatório”.

Lula permaneceu no hospital por mais de 7 horas na quinta-feira, 20, para fazer um check-up. Inicialmente marcados para dezembro, os exames foram adiados por causa do acidente doméstico sofrido pelo presidente em outubro. Por ter batido a cabeça, Lula precisou se submeter a um procedimento de drenagem de uma hemorragia no cérebro.

“O presidente segue com acompanhamento médico habitual, sem previsão de novos exames, pelas equipes médicas lideradas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio”, diz o boletim.