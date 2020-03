Hospital de campanha começa a ser erguido no Central Park

Um hospital de campanha começava a ser construído neste domingo no Central Park, em Nova York, para atender ao fluxo crescente de pacientes com Covid-19.

Dezenas de pessoas trabalhavam debaixo de chuva fraca no gramado do East Meadow, área de recreação do famoso parque nova-iorquino. O local foi escolhido por ser próximo a um dos hospitais do grupo Mount Sinai, no distrito de East Harlem.

A estrutura foi criada pela Samaritan’s Purse, organização humanitária evangélica com sede na Carolina do Norte, que enviou cerca de 60 pessoas ao local. A intervenção foi coordenada com o governador de Nova York, Andrew Cuomo, a Agência Federal para a Gestão de Emergências dos Estados Unidos (Fema) e o grupo Mount Sinai.

“Esperamos estar em operação em 48 horas, prontos para receber pacientes”, indicou o médico Elliott Tenpenny, coordenador da equipe, segundo quem o hospital terá capacidade para 68 pacientes.

Ao contrário de muitas estruturas temporárias que estão sendo erguidas na área de Nova York, o local contará com a equipe necessária para receber pacientes infectados com o novo coronavírus.

Além da equipe de logística dedicada a montar o local, a Samaritan’s Purse enviará médicos e enfermeiros para atender os pacientes. A organização já criou uma destas estruturas temporárias no norte da Itália, em Cremona, também destinada a pacientes com Covid-19, assinalou Tenpenny.