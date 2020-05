Hospital das Clínicas de Bauru vai atender pacientes com coronavírus

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou hoje (21) que o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (USP) de Bauru, no interior do estado, vai passar a atender pacientes infectados pelo novo coronavírus. Segundo o governo paulista, a unidade do hospital terá 40 novos leitos de enfermaria e vai começar a funcionar na próxima terça-feira (26).

Os leitos serão instalados em dois pavimentos do novo prédio de 11 andares do hospital conhecido como Centrinho. O investimento do governo é de R$ 3 milhões, com custeio mensal de R$ 1,2 milhão.

A unidade terá com 120 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

Após a pandemia do novo coronavírus, o prédio vai abrigar um serviço de referência hospitalar e ambulatorial para a população dos 68 municípios da região de Bauru e servirá de hospital-escola para o curso de medicina da USP de Bauru.