Hospital da UFRJ pode fechar um terço dos leitos até fim do ano

O Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, conhecido como Hospital do Fundão, administrado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), pode fechar 110 dos 310 leitos de internação que têm disponíveis para atender a população.

Segundo a direção-geral da unidade, 850 profissionais pagos com verba suplementar do Ministério da Saúde terão o contrato encerrado no dia . De acordo com o diretor-geral, Marcos Freire, sem eles o hospital não á condições de manter os leitos abertos.

“Estamos mantendo os profissionais com o orçamento suplementar do Ministério da Saúde, destinado à demanda covid-19, que serviu para contratar profissionais e assegurar os leitos de referência abertos no Rio ”.

A direção-geral informou que tem articulado com as esferas federal, estadual e municipal para manter os contratos dos 850 profissionais. A reportagem da Agência Brasil entrou em contato com o Ministério da Saúde e com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) e aguarda posicionamento.

Inaugurado em 1978, depois de 28 anos de construção, paralisação das obras e retomadas, o hospital é referência no tratamento de doenças de alta complexidade e um centro de excelência em ensino, pesquisa e extensão.

A unidade é vinculada ao Ministério da Educação e ao Sistema Único de Saúde (SUS) e atende apenas a partir do encaminhamento pela Central Estadual de Regulação.