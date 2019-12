Hospitais do Rio terão reforço de 125 leitos no período de Ano-Novo

O Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira (27) a liberação, durante o período de réveillon, de 80 leitos em hospitais federais para ajudar o sistema municipal do Rio de Janeiro, que atualmente passa por uma crise de atendimento e falta de insumos.

Serão disponibilizados ainda 45 leitos estaduais, conforme anúncio feito pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, durante reunião com representantes da área da saúde do município e do estado e parlamentares federais fluminenses, na representação do ministério, no centro do Rio.

O representante do pasta no Rio, Marcelo Lamberti, explicou que a ajuda é pontual, somente para o período das festas de fim de ano, quando o Rio recebe milhares de turistas, o que acaba sobrecarregando o sistema público de saúde.

“Nós fizemos a liberação de leitos, junto à central de regulação, dos seis hospitais federais, para que estejam em unidades pré-hospitalares ou hospitais que estejam com uma lotação maior e necessitem de leitos de retaguarda. Pactuamos 80 internações. Foi pactuado desde o dia 21 até depois do réveillon e no período de carnaval”, disse Lamberti.

Participaram da reunião os deputados Jandira Feghali (PCdoB), Chico D´Angelo (PDT), Benedita da Silva (PT) e Pedro Paulo (DEM).

Mandetta já havia anunciado a antecipação da transferência da segunda parcela de R$ 76 milhões da ajuda emergencial para o setor de saúde do município do Rio de Janeiro. Os recursos, que seriam transferidos apenas em janeiro, foram liberados antes do fim do ano.

No dia 9 de janeiro, haverá nova reunião para tratar do assunto.