Horóscopo: veja oque os astros reservam para todos os signos nesta sexta, 15

O mais famoso entre os planetas retrógrados, Mercúrio, fica direto nesta sexta-feira, dia 15. Movimentando-se no céu como se avançasse na direção oposta em relação à sequência de signos zodiacais desde 23 de agosto, o regente da comunicação e do cotidiano agora seguirá seu caminho habitual, em uma mudança de direção que, vale lembrar, representa uma ilusão de ótica.

Mas, na prática, o que isso quer dizer? E o que influencia? Bem, trata-se de uma interpretação simbólica para um fenômeno astronômico bastante corriqueiro. Nesse sentido, vale ressaltar: em 13 de dezembro, teremos o início de um novo período de retrogradação de Mercúrio que, por estar mais próximo ao Sol, é o astral que muda mais frequentemente sua direção aparente. Foi até por isso que esse pequeno planeta foi apelidado de “mensageiro dos deuses”, pois é como se ele estivesse sempre indo e vindo, como uma espécie de leva e traz cósmico.

Mas, voltando às implicações mundanas e simbólicas para essas retrogradações tão frequentes, é interessante notar como o caráter errático de Mercúrio foi relacionado à natureza volátil do pensamento humano. Afinal, as palavras, a memória e a comunicação – todos temas mercuriais – são momentâneos e furtivos por excelência, dando forma ao nosso entendimento do mundo.

Junto a isso, teremos também o ingresso da Lua Nova no ponderado signo de Libra, favorecendo os encontros e as trocas sociais. Dessa forma, o dia da semana famoso por decretar “sextou”, tem um astral que evoca os contatos, as boas conversas e até os encontros cheios de verso e prosa.

Aproveite para ver e rever gente querida! A vida fica mais gostosa quando encontramos nossos pares!

Observe: ainda muito próxima ao Sol, a Lua Nova segue praticamente invisível no céu, ficando próxima ao horizonte Oeste, durante o ocaso solar. A dica então é a de tentar localizar algum dos planetas visíveis a olho nu. Também próximo ao horizonte Oeste, na Constelação de Virgem, estará Marte, até aproximadamente às 19h30. Nas dependências da Constelação de Aquário, estará Saturno, podendo ser visto até depois das 5h da manhã do sábado, dia 16. Por sua vez, o brilhante Júpiter poderá ser visto ascendendo ao Leste por volta das 21h30, nas dependências da Constelação de Áries.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Áries: esteja com as pessoas que você gosta, ariano. Fale o que sente e seja mais expressivo, mas sem exagerar nas palavras.

Touro: tenha foco para realizar muita coisa ao longo do dia, taurino. É preciso também saber dialogar e trabalhar em equipe.

Gêmeos: divirta-se, geminiano. Faça algo simples e que possa agregar bem-estar ao longo do seu dia, mas que também seja prazeroso.

Câncer: os programas mais intimistas, para poucos e bons, estão favorecidos, canceriano. O céu pede mais atenção também com os seus temas domésticos.

Leão: invista em atividades que alimentem você intelectualmente, leonino. É hora de aprender com as pessoas e por meio de diálogos interessantes.

Virgem: divirta-se , mas sem gastar muito, virginiano. O céu pede para você encontrar prazer nas coisas mais simples da vida.

Libra: cuide de você, invista no seu visual e eleve a autoestima, libriano. O astral pede para você se agradar mais.





Escorpião: o astral traz profundidade para você, escorpiano. Cuide do seu bem-estar de forma ampla e não deixe de separar um tempo para a sua espiritualidade.

Sagitário: procure os amigos e cerque-se das boas companhias, sagitariano. O astral favorece a sua vida social, mas é preciso saber priorizar as coisas certas.

Capricórnio: o céu incentiva a ação planejada, capricorniano. Tenha mais iniciativa e exerça a sua liderança nata.

Aquário: abra-se a novos conhecimentos, aquariano. É sempre positivo investir mais tempo para ampliar horizontes intelectuais.

Peixes: aproveite o momento para obter bons insights, pisciano. Cuide de você, cercando-se de quem é mais íntimo.

