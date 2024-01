Horóscopo: veja o que os astros revelam para o seu signo nesta quinta, dia 11

Virginia Gaia 10/01/2024 - 22:50 Para compartilhar:

É Lua Nova! Com o Sol e a Lua se abraçando no signo de Capricórnio, o céu abre espaço para os projetos mais audaciosos. É para escalar até o alto das montanhas com a destreza que os bodes têm como ninguém!

Ao lado do profundo transformador Plutão, que está em seus últimos dias no signo de Capricórnio, esse novo ciclo lunar parece mesmo querer virar páginas. E não são quaisquer histórias que poderão ser completamente transformadas: o que está na mira do céu capricorniano é o que tange grandes ambições, planos e projetos de longo prazo. Então, o astral desta quinta-feira, dia 11, parece evocar o poder em seu mais elevado grau.

E tudo isso chega com disposição para ser rebelde, radical e diferente. Aliás, abrindo espaço para a inovação, a diversidade e todo tipo de futurismo, pois o irreverente Urano também forma um harmônico trígono com a Lua Nova. É pouco ou quer mais? Bem, caso você ainda não tenha se dado por satisfeito, o céu desenha mais contornos simbólicos para esse primeiro encontro entre os luminares da astrologia, neste ano-calendário de 2024.

Na mesma longitude da Lua Nova capricorniana, estará Sheliak, a estrela Beta da Constelação da Lira. Iluminando o conjunto estelar que representa o instrumento musical que o deus das artes e também do Sol, Apolo, deu de presente para o talentoso Orfeu, Sheliak adiciona o prazer e a magia em todo esse contexto astrológico tão rico para a vida material. Por isso, mais do que abrir alas para as ambições humanas, o novo ciclo lunar reflete as delícias, as dores e até o caráter entorpecente do poder.

Por isso, o astral é tão especial. É hora de pensar em aplicar talentos da melhor forma, dando a devida direção para que os sonhos se realizem de maneira concreta e, sobretudo, saudável. Pois é preciso entender que, mais do que ocupar um lugar de destaque na sociedade, todo sucesso precisa ser abraçado com responsabilidade.

Observe: ausente do céu noturno por estar alinhada ao Sol, a Lua Nova cruzará o céu, de Leste a Oeste, ao lado do astro-rei e em meio à Constelação de Sagitário. Dentre os planetas visíveis a olho nu, o que ficará visível por mais tempo é Júpiter, na Constelação de Áries. O gigante gasoso poderá ser observado desde o ocaso solar e até pouco depois da meia-noite da sexta-feira, dia 12, quando ficará abaixo do horizonte Oeste.

Áries: renove os seus planos e tenha firme para você onde quer chegar, ariano. É hora de arregaçar as mangar e conquistar o que é seu.

Touro: invista nos estudos e no conhecimento, taurino. O momento pede mais abertura e flexibilidade para entender diferentes pontos de vista.

Gêmeos: transforme-se, geminiano. É preciso discernir o que precisa ser mantido e o que é necessário desapegar para poder seguir crescendo.

Câncer: esteja aberto às trocas com as pessoas, canceriano. O céu pede mais atenção com as companhias e possibilidades de parceria.

Leão: é hora de assumir mais as responsabilidades sobre a sua vida prática, leonino. Concentre-se no seu cotidiano.

Virgem: cresça usando a sua criatividade para se reinventar, virginiano. O céu pede mas espontaneidade.

Libra: é hora de buscar mais harmonia dentro de casa, libriano. Dê atenção à sua família e não deixe de cultivar o seu bem-estar interno.





Escorpião: seja sincero e fale o que sente, escorpiano. O céu pede mais objetividade nas suas ações.

Sagitário: invista no que realmente vale a pena, sagitariano. Não é hora de desperdiçar recursos.

Capricórnio: faça acontecer, capricorniano. Use a inspiração para traçar metas e objetivos, de maneira clara.

Aquário: cuide da sua saúde em um nível amplo, aquariano. É importante que você entenda as suas necessidades de reflexão e introspecção.

Peixes: cerque-se de pessoas criativas e interessantes, pisciano. O céu ajuda você a pensar no futuro e a fazer bons contatos.

