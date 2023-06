Horóscopo: veja o que os astros reservam para todos os signos no fim de semana dos dias 17 e 18

É hora de renovar, mas sem esquecer de fazer tudo com base e estrutura. Que tal começar o novo a partir das ideias e experiências? Lembre-se que, na vida, é preciso racionalizar processos, mas sem abrir mão de aspectos sutis! Neste fim de semana, o céu abre caminhos ao passo em que também evoca a revisão de sensações que possam ter ficado difusas no passado.

Esse contraste entre o universo mental e sensorial se dá por conta da Lua Nova que chega praticamente ao mesmo tempo em que Saturno, o patrono dos grandes ciclos de tempo, muda sua direção aparente no céu . Assim, é como se o astral jogasse luz, ao mesmo tempo, no passado e no futuro, perguntando: onde você quer chegar? Para os que não têm essa resposta de bate pronto, o universo também ajuda a apontar direções, inspirando novas ideias.

De passagem pelo signo de Peixes até fevereiro de 2026, Saturno está levando todo o seu peso simbólico para este signo Mutável do elemento Água, cujo conteúdo arquetípico remete aos temas inconscientes, da psicologia à espiritualidade. Neste sábado, dia 17, ao engatar o movimento retrógrado aparente, na perspectiva do observador aqui na Terra, esse gigante gasoso – que também é o planeta mais distante visível a olho nu – instiga o olhar para tudo aquilo que pavimenta as grandes jornadas pessoais. Sabe aqueles planos longos e ambiciosos?

Assim, o céu lembra da importância da saúde mental e do equilíbrio interno para o sucesso de qualquer empreendimento nessa vida. Seja no plano pessoal ou profissional, é preciso estar bem consigo mesmo para que se possa aproveitar melhor as oportunidades e também lidar com os obstáculos. E é assim que a vida serve como estrada para o aprendizado e a realização pessoal.

Mas o céu também aponta novos caminhos e até sugere novas ideias. Na madrugada do domingo, dia 18, o alinhamento entre o Sol e a Lua, no signo de Gêmeos, trará a Lua Nova. Com ela, os pensamentos devem ser iluminados, de forma a conectar a intuição com a consciência. Ajudando a racionalizar tudo com maestria, o aspecto exato da Lua Nova acontecerá na mesma longitude de Saiph, a estrela Kappa da Constelação de Órion. Essa bela estrela azulada está alinhada à espada do gigante caçador imortalizado no céu e, assim, reflete a força aliada ao pensamento.

E é dessa maneira que este fim de semana ajuda aquele que quiser se reinventar ou, pelo menos, encontrar novas soluções para antigos problemas. Pois, afinal, somente com a renovação das ideias é que se pode obter resultados diferentes para o que pode estar se repetindo indefinidamente.

Observe: como sempre acontece com a chegada da Lua Nova, o nosso satélite natural estará ausente do céu noturno do fim de semana. Vale então tentar identificar os planetas Vênus e Marte no céu, pois ambos estarão próximos ao horizonte Oeste, depois do pôr do Sol. Em meio à Constelação de Câncer, eles ficarão visíveis até às 21h, aproximadamente. Saturno, por sua vez, ascenderá, ao Leste, por volta das 22h30. Em meio à Constelação de Aquário, o gigante dos anéis ficará visível até o amanhecer. Já o maioral Júpiter, nas dependências da Constelação de Áries, poderá ser visto das 3h, aproximadamente, e até ser ocultado pelo brilho solar, ao amanhecer.

Áries: fale o que pensa, mas cuidado para não ser rude com as pessoas, ariano. É preciso organizar as ideias e ser criativo até para se comunicar.

Touro: divirta-se , mas sem gastar muito, taurino. O céu pede para você conquistar o que quer, mas de maneira planejada.

Gêmeos: com a Lua Nova no seu signo, você se sente renovado, geminiano. Aproveite para fazer votos e pensar nos planos para o futuro.

Câncer: durma bem para poder descansar a mente, canceriano. É importante estar atento aos recados que o inconsciente mandar.

Leão: veja os amigos e as pessoas, circulando em diferentes ambientes, leonino. Só faça um bom filtro nas informações que chegarem até você.

Virgem: faça planos, mas com os pés no chão, virginiano. É hopra de pensar na carreira e nos seus projetos de longo prazo.





Libra: invista nos programas culturais, libriano. É sempre bom aprender coisas novas e ampliar conhecimento.

Escorpião: os temas ligados à sexualidade e a sedução estão em alta, escorpiano. Aproveite para se entender melhor nessa área da sua vida.

Sagitário: busque as boas companhias, sagitariano. Lembre-se de que qualidade é sempre melhor do que quantidade.

Capricórnio: cuide da saúde e da alimentação, evitando os excessos, capricorniano. O céu pede para você prestar atenção nas suas questões mais práticas.

Aquário: aproveite o fim de semana para as atividades lúdicas e leves, aquariano. Caso tenha filhos ou conviva com crianças, o céu também ajuda nesses encontros.

Peixes: o céu está introspectivo para você, pisciano. É hora de cuidar da sua vida íntima, investindo em programas que você possa fazer em casa ou com amigos próximos.

