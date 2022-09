Horóscopo: veja o que os astros reservam para todos os signos neste feriado de 07 de setembro

Heitor Pires 06/09/2022 - 20:33 Compartilhe

O feriado que marca o Dia da Independência nos presenteia com um astral de leveza, favorecendo os encontros, as amizades, a comunicação e os programas ao ar livre. Nesta quarta-feira, a Lua Crescente passa pelo signo de Aquário, já bastante iluminada e visível no céu noturno, fazendo diversos aspectos harmônicos ao longo do dia.







No dia que marca o aniversário da Independência do Brasil, parece que o céu quer inspirar a todos os brasileiros, pois teremos a Lua iluminando o signo ascendente deste país que é virginiano por natureza. Na astrologia, o mapa astral se aplica não somente às pessoas, mas também a eventos e datas comemorativas. Dessa maneira, o mapa astral do Brasil é o mapa que marca o seu nascimento, ou seja, o mapa para a data, local e horário do Grito do Ipiranga.

Apesar de o país ser habitado pelos povos originários antes mesmo da chegada das caravelas de Pedro Álvares Cabral e, depois, ter sido colônia de Portugal, considera-se o nascimento astrológico de um país a data de sua autonomia. Isso porque, simbolicamente, o Grito da Independência representa o momento do corte do cordão umbilical de uma nação-bebê, que passa a respirar de forma independente à sua mãe.

Com o Sol no trabalhador signo de Virgem e ascendente no sociável e futurista signo de Aquário, fica fácil entender a associação do Brasil à ideia de “país do futuro”. É daí também que vem a imagem de diversidade que é muito frequentemente relacionada ao país. Outra característica bem peculiar ao jeitinho brasileiro, a forte presença da religião e do misticismo em suas mais variadas expressões, também aparece no mapa astral: o Brasil tem a Lua no experiencial signo de Gêmeos, em conjunção com o planeta regente da fé, Júpiter.

No ponto mais alto de seu mapa astral que, na astrologia, chamamos de meio-céu, o Brasil tem o profundo signo de Escorpião, onde também está o planeta Marte. Evidenciando o ponto mais intenso e passional do zodíaco, o signo de Escorpião tem forte relação com o poder, a morte e os temas ocultos. No meio-céu basileiro, que dá o tom da relação do país com seus governantes, ele traz a tendência do Brasil de conviver com o fantasma de governos autoritários e tomados pela força.

Fica, assim, o conselho dos astros para quem é brasileiro e não desiste nunca. Como as tendências do mapa astral servem para que possamos tomar decisões melhores na vida, vale lembrar que a democracia brasileira precisa ser continuamente cultivada e reforçada. Nesta quarta-feira, dia 7, celebre o aniversário da nação, defendendo o bem mais precioso para todos nós: a liberdade!

Observe: com mais de 90% do corpo iluminado, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do pôr do Sol. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite chegará ao ponto mais alto do céu por volta das 22h. Em meio à Constelação de Capricórnio, ao longo da noite, o nosso satélite natural estará ao lado de Armus, a estrela Eta desse conjunto estelar, e também na mesma longitude de Albali, a estrela Epsilon da Constelação de Aquário.

Áries: procure boas companhias, ariano. É hora de pensar no futuro e buscar se cercas de pessoas que apoiem os seus sonhos.

Touro: a pausa no meio da semana ajuda você a se planejar melhor, taurino. Procure fazer planos de longo prazo.

Gêmeos: o momento pede aprendizado, geminiano. esteja aberto a novas experiências, mas sem deixar de ouvir os mais velhos.

Câncer: é hora de prestar atenção nos detalhes e compartilhar os seus temas íntimos com quem está mais próximo, canceriano. Vença os seus medos.

Leão: cultive as parcerias e incentive o diálogo, leonino. É hora de você saber quem está ao seu lado, manifestando também seus afetos na prática.

Virgem: dê atenção à saúde e à sua rotina, virginiano. É importante que você se organize e procure manter uma alimentação saudável.

Libra: o dia favorece as atividades culturais e lúdicas, libriano. É hora de ser criativo e também cuidar de você e da sua família.

Escorpião: você está mais caseiro e tranquilo, escorpiano. Aproveite para estar junto a quem você mais gosta, resolvendo questões domésticas.

Sagitário: você está bastante comunicativo, sagitariano. O astral favorece as boas conversas e os passeios agradáveis.

Capricórnio: divirta-se sem gastar muito, capricorniano. O astral pede mais atenção ao que é seu e a tudo o que você valoriza.

Aquário: você está magnético e com o humor em alta, aquariano. Aproveite o momento para reforçar a autoestima e até investir no visual.

Peixes: os temas ligados à espiritualidade estão em alta, pisciano. Não deixe de descansar bem, prestando atenção nos seus sonhos.