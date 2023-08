Horóscopo: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta terça, dia 8

Se mudar algo em si mesmo fosse fácil, não haveria tanta gente falando desse tema ou dedicada a ajudar pessoas em meio aos processos de mudança. Entre tantas reflexões e aprendizados que esse tipo de situação requer, uma coisa é fato: toda transformação exige uma dose de renúncia e desapego. Nesta terça-feira, dia 8, o céu abre espaço para quem quer inovar!

Mas não adianta recorrer aos clichês. “Pensar fora da caixa” e “sair da zona de conforto” são apenas frases de força retórica para quem vende inovação como commodity. Mais do que isso, é preciso força para enfrentar o medo de trocar o certo pelo incerto, vencendo resistências psíquicas que nem sempre são fáceis de identificar. Por isso, para fazer qualquer coisa nova nessa vida, é preciso tornar consciente o que pode estar introjetado, lá no fundo, há muitos anos.

O bom de tudo isso é que o céu gosta de ajudar nesses processos. O simbolismo dos astros está baseado na ideia de que tudo na vida é cíclico. E foi medindo esses ciclos que tanto a ciência da astronomia como a metafísica astrológica se desenvolveram. Com a Lua Minguante desta terça-feira, o astral ajuda a induzir as reflexões em quem precisa deixar para trás o que não serve mais e, assim, reinventar-se.

No concreto signo de Touro, de mãos dadas com o sábio Júpiter, a rainha da noite chega à sua última fase. E, depois de chegar ao aspecto exato da Lua Minguante, formando um ângulo de 90° em relação ao Sol leonino, o nosso satélite natural ainda tem encontro marcado com o revolucionário Urano, patrono da inovação.

Dessa maneira, o céu aponta os caminhos para a eliminação de hábitos e desapego de itens que, no fundo, não são tão relevantes como podem parecer, em um primeiro momento. Então, preste atenção aos sinais e ao entorno. Até porque, nesta semana, teremos ainda a conjunção de Vênus, em movimento retrógrado aparente, com o Sol. Por isso, é hora de renovar valores pessoais para se conectar melhor com a própria essência!

Observe: com aproximadamente 40% de iluminação, a Lua Minguante chega ao céu somente na madrugada da quarta-feira, dia 9, ascendendo, ao Leste, pouco depois da 1h. Em meio à Constelação de Touro, a rainha da noite também estará na mesma longitude de Algol, a estrela Beta da Constelação de Perseu. Deslocando-se em direção ao Oeste, o nosso satélite natural ficará visível até o amanhecer.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça . Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO !

Áries: é hora de revisar as questões materiais e praticar o desapego, ariano. É preciso virar páginas de maneira prática e resoluta.

Touro: o astral está sensível para você, taurino. É preciso estar aberto ao novo, sem medo de se despir de antigos padrões.

Gêmeos: preste atenção no seu entorno, geminiano. Use a intuição para perceber as situações que merecem, de fato, a sua atenção.

Câncer: evite as palavras duras ou muito reveladoras, canceriano. É hora de prestar atenção nas reações das pessoas, antes de se expor.

Leão: cultive boas relações com figuras de liderança, leonino. É preciso desenvolver suas habilidades sociais com discrição.

Virgem: evite se prender a ideias que não agregam novas visões a antigos problemas, virginiano. É preciso ser flexível e aprender com as pessoas.

Libra: troque ideias e esteja aberto a novas formas de dialogar e interagir com os outros, libriano. É preciso ter boas amizades e parceiros relevantes.





Escorpião: busque equilíbrio, escorpiano. É preciso ser justo e ponderado para lidar com as pessoas à sua volta.

Sagitário: mantenha uma rotina organizada, sagitariano. Você está mais emotivo e, justamente por esse motivo, precisa manter mais os pés no chão.

Capricórnio: expresse suas ideias, mas sem parecer impositivo, capricorniano. Pegue leve com as pessoas e mostre o que você tem de melhor.

Aquário: você está mais introspectivo, aquariano. Lembre-se de que tem horas nas quais é melhor seguir mais a intuição.

Peixes: organize os pensamentos e evite o excesso de drama, pisciano. É preciso ter ao seu lado quem pode contribuir, mas para isso é necessário saber expressar seus desejos.

