Horóscopo: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta terça, dia 30

O céu quer tudo junto e misturado! É para reunir, agregar e chegar junto! Nesta terça-feira, dia 30, o dia da semana historicamente dedicado ao conquistador planeta Marte incentiva as relações e fomenta as habilidades sociais. Como anda a seu poder de atrair as pessoas certas e cultivar boas companhias?

Como flores em um jardim, os relacionamentos precisam de nutrição e isso só acontece quando há reciprocidade. Na metafísica astrológica, o signo de Libra e também a Constelação de Libra sintetizam essa noção de que relacionar-se significa também pesar os dois lados da balança com equidade. E é com esse espírito que o céu parece querer ajudar quem está bem intencionado na arte de estabelecer vínculos saudáveis.

Com o sociável Sol aquariano, ao poucos, desfazendo a conjunção com o profundo Plutão, também no signo de Aquário, a Lua Cheia ingressa no signo de Libra, onde acenará positivamente, em um harmônico trígono, para esse pequeno planeta patrono do submundo. Com isso, o astral ganha intensidade, abrindo espaço para vínculos poderosos, se bem estabelecidos.

É como se o universo mandasse um recado inspirado no mito de Maat, a deusa da balança, no Egito Antigo. Dizia-se que essa poderosa e impiedosa deidade recebia as almas dos mortos para, então, fazer o seu julgamento. Também conhecida como deusa da pena, Maat costumava pesar o coração das pessoas antes de permitir sua entrada para o submundo. Ela era implacável, pesando em sua balança, de um lado, o coração e, do outro, uma pena. Se o coração pesasse mais que a pena, o acesso à reencarnação estava negado e, então, restava ao condenado ser devorado por Sobek, o temido deus crocodilo.

Por isso, é importante ter a mente aberta e o coração leve, fomentando o diálogo para que eventuais mal-entendidos, muitas vezes inevitáveis, possam ser desfeitos. Porque, afinal, não existe nada pior do que dever para alguém, especialmente se o montante devido é imensurável, como no caso das dívidas morais e afetivas.

Não existe prejuízo mais impagável do que aquele que envolve pessoas e sentimentos. Então, pegue leve, seja feliz e regue o seu jardim com o que há de mais valioso: o afeto sincero!

Observe: com cerca de 70% de iluminação, a Lua Cheia ascenderá ao Leste às 22h, aproximadamente, ficando depois visível até o amanhecer da quarta-feira, dia 31. Em meio à Constelação de Virgem, a rainha da noite estará ao lado de Porrima, a estrela Gama desse conjunto estelar, ficando também alinhada a Diadem, a estrela Alfa da Constelação de Coma Berenices (“A Cabeleira de Berenice”).

Áries: seja diplomático, ariano. O céu pede para você se comunicar com habilidade, sinceridade e também sensibilidade.

Touro: organize a sua agenda para que você consiga dar conta de tudo, taurino. É preciso ser eficiente e também preservar o seu bem-estar.

Gêmeos: aplique os seus talentos, geminiano. Só tenha cuidado para não sucumbir à pressa ou então à tentação de fazer tudo sozinho.

Câncer: é hora de estar mais conectado à sua essência e intimidade, canceriano. O céu pede mais concentração nos assuntos domésticos e familiares.

Leão: use a sua habilidade comunicacional para fazer contatos e conhecer pessoas, leonino. O céu ajuda você a expandir horizontes.

Virgem: dê atenção aos seus recursos, virginiano. O momento pede mais organização para evitar gastos desnecessários.





Libra: o seu carisma está em alta, libriano. Aproveite para abrir novas frentes e lançar ideias, sempre respeitando o seu ritmo, é claro.

Escorpião: cuide da sua saúde e bem-estar em um nível amplo, escorpiano. É hora de realizar, mas sem se perder pela ansiedade.

Sagitário: cultive bons contatos e esteja em ambientes que agregam para você, sagitariano. É hora de estar mais aberto às trocas coletivas.

Capricórnio: planeje-se, capricorniano. O céu ajuda você a perceber quais planos de longo prazo fazem mais sentido para serem abraçados.

Aquário: esteja aberto a novas ideias e possíveis mudanças de planos, aquariano. O momento incentiva o seu aprendizado.

Peixes: vire páginas sem medo, pisciano. O astral pede mais atenção às pessoas do seu entorno e espaço para quem pode apoiar você.

