Horóscopo: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta terça, dia 19

O que você quer ser? Essa pergunta, feita geralmente às crianças sobre o que elas desejam estudar e ter como profissão, deveria também ser feita por todo indivíduo a si mesmo. Porque a vida é a arte de fazer dos limões uma limonada, mas é preciso também lembrar que nossas escolhas nos definem. E algumas delas podem durar apenas um período, mas outras podem se estender para sempre!

É a partir dessa reflexão que o astral desta terça-feira, dia 19, parece querer apontar caminhos para que cada pessoa consiga se renovar e se reinventar para o próximo ciclo que tem início com o Ano Novo Astrológico, que acontece na quarta-feira, dia 20. Isso ocorre porque, na véspera do ingresso do Sol em Áries, a Lua Crescente dá o ar da graça ao adentrar no signo de Leão.

Por isso, é hora de afirmar o eu de maneira íntegra, espontânea e, sobretudo, saudável. É para usar a juba como coroa, mas sem querer mandar à toa ou se sobrepor aos outros. E para buscar destaque e aplicações para os próprios talentos, mas sem querer ofuscar o brilho de quem está ao lado.

Pois é assim que o universo parece querer conversar com a consciência humana: com símbolos que geram reflexão e dão a chance para que todo mundo possa dar o melhor de si, fazendo escolhas melhores, no dia a dia. No fim de tudo, o mais importante é ter consciência e, onde estiver faltando essa clareza, buscar como guia as melhores referências possíveis. É assim que fica mais fácil entrar no fluxo do cosmos, encontrando a si mesmo enquanto também se acha os lugares certos e as pessoas certas.

Você sabe o que tem de melhor a oferecer para o mundo? Todas as pessoas têm um tesouro especial para presentear ao universo. Fazer isso de maneira harmônica com os outros é o que torna cada indivíduo um ser especial à sua maneira.

Observe: com mais de 70% do corpo iluminado, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do pôr do Sol. Nas dependências da Constelação de Câncer, a rainha da noite ficará visível até aproximadamente às 2h da madrugada da quarta-feira, dia 20, se deslocando em direção ao Oeste alinhada a Talitha, a estrela Iota da boreal Constelação da Ursa Maior.

Áries: use a criatividade para encontrar novas soluções para antigos problemas, ariano. É importante saber se expressar sem se sobrepor aos outros.

Touro: encontre mais equilíbrio interno, taurino. É preciso estar atento às suas necessidades íntimas.

Gêmeos: fale o necessário, mas sem se expor demais, geminiano. O céu pede mais objetividade na sua comunicação.

Câncer: tenha foco e saiba estabelecer prioridades, canceriano. O momento pede mais concentração nas suas finanças e recursos pessoais.

Leão: use a sua intuição para agir de forma mais assertiva, leonino. É preciso decidir de maneira mais consistente.

Virgem: dê atenção ao seu bem-estar em um sentido amplo, virginiano. É preciso cuidar da mente para ter clareza de ideias.

Libra: dê prioridade aos ambientes e eventos certos, libriano. É preciso saber direcionar o seu magnetismo pessoal.





Escorpião: planeje-se, escorpiano. É hora de ser ambicioso na medida certa para poder crescer de maneira sustentada.

Sagitário: saiba se adaptar aos mais diferentes ambientes e perfis de pessoas, sagitariano. É importante conhecer diversos assuntos e aprender com os outros.

Capricórnio: lembre-se de honrar os seus valores na hora de fazer mudanças, capricorniano. É fundamental saber lidar com as pessoas e as suas parcerias.

Aquário: seja mais você e expresse mais os seus sentimentos, aquariano. É preciso saber lidar com as pessoas de maneira devida.

Peixes: não deixe de cuidar da sua saúde no dia a dia, pisciano. É importante manter uma alimentação saudável, mesmo com uma agenda carregada.

