Horóscopo: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta sexta, 28

Já fez aquela lista bem organizada do que você deseja para o fim de semana? Em clima aventureiro, esta sexta-feira, dia 28, encoraja a busca por novas experiências e conhecimentos. E, para desfrutar de tudo isso da melhor forma, o céu dá um empurrãozinho prático, abrindo espaço para o planejamento, passo a passo, do que está por vir.

Avançando pelo signo de Sagitário, a Lua Crescente ganha corpo nos domínios zodiacais marcados pela ousadia e pela mente aberta a novas experiências. Assim, estão incentivadas as viagens, os programas culturais e o bom humor. Dado que o Sol está brilhando em Leão, onde se sente em casa, o prazer está enfatizado. É hora de cultivar o alto astral e buscar diversão!

Nesse contexto tão bom quanto automotivado, o mais criterioso e mental dos planetas, o pequeno Mercúrio, ingressa no sistemático signo de Virgem. Assim, o mensageiro dos deuses estará também domiciliado, visto que Mercúrio rege duplamente Gêmeos e Virgem. Dessa forma, o patrono da comunicação e do dia a dia dará espaço e oportunidade para que tudo possa ser colocado em seu devido lugar. Tudo mesmo, inclusive, o prazer.

E é assim que o céu lembra que nem sempre é preciso ostentar para deliciar-se. Sabe aquele arroz e feijão bem temperado? Vale ir atrás dele na hora do almoço. Ou levar uma porção de bolinhos de chuva, com gosto de comida de avó, para compartilhar com os colegas de trabalho. E daí decretar com calor no coração: “sextou!”

Até porque, nesses tempos no qual estamos com o planeta Vênus em movimento retrógrado aparente, é sempre bom resgatar prazeres do passado. E, não, não precisa ser nada muito superlativo. Às vezes, basta levar uma pequena plantinha ou um acessório charmoso para a área de trabalho e, pronto, tudo fica melhor, mais bonito e confortável.

Então, nesta sexta-feira, lembre-se de curtir as pequenas coisas ao longo do dia. Assim, ao sair do trabalho rumo ao tão merecido descanso semanal, tudo estará mais leve e saudável: pronto para novas aventuras!

Observe: com cerca de 80% de iluminação, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do ocaso solar. Entre a Constelação de Escorpião e a Constelação do Serpentário, a rainha da noite ficará visível até praticamente às 3h30 da manhã do sábado, dia 29. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural também ficará alinhado a Ras Algethi, a estrela Alfa da Constelação de Hércules.

Áries: cultive o bom humor, ariano. É hora de ouvir e se divertir com as conversas simpáticas e que transmitem experiência de vida.

Touro: não tenha medo de ousar e de mudar, taurino. É importante perceber bem o entorno para evitar decisões muito radicais.

Gêmeos: estabeleça o diálogo e faça boas trocas, geminiano. É importante fomentar as boas parcerias.

Câncer: cuide da saúde e das pequenas coisas que fazem diferença no dia a dia, canceriano. É possível manter a energia em alta com poucos recursos.

Leão: aproveite melhor o seu dia, leonino. É hora de você ser natural e espontâneo, só evitando os exageros.

Virgem: você está bastante voltado ao auto entendimento, virginiano. Busque fomentar a sua intimidade e sentir-se bem com pouca coisa.





Libra: é hora de falar o que pensa, mas sempre dosando bem as palavras, libriano. O céu pede para você estar aberto às pessoas, mas não deixe de ouvir em primeiro lugar.

Escorpião: saiba o que quer e concentre os seus esforços de maneira focada e produtiva, escorpiano. É importante ter foco e determinação.

Sagitário: o seu carisma está em alta, sagitariano. Só é importante tomar cuidado para não acabar se empolgando demais e, com isso, se perder em meio a tanta energia.

Capricórnio: inspire-se, capricorniano. É importante dar atenção ao seu sexto sentido, fomentando também a sua espiritualidade.

Aquário: esteja com as pessoas e em ambientes variados, aquariano. Só vale tomar cuidado para não acabar se envolvendo em conflitos que não são seus.

Peixes: planeje-se, pisciano. Fazendo tudo com mais calma e organização, você consegue curtir melhor o que está por vir.

