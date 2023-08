Horóscopo: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta sexta, 25

Para amar, é preciso confiar, dar crédito, depositar sonhos e planos. Pois o amor é, em última instância, uma aposta no outro e em um plano que se traça em conjunto. Nesta sexta-feira, dia 25, o astral inspira a reflexão sobre o aprendizado que se obtém no ato de desejar conquistar e relacionar-se, nos mais variados tipos de relacionamento.

Quais são os sonhos que você compartilha com quem está ao seu lado? Bem, se essa pergunta estiver muito difícil de responder, talvez seja hora de repensar algumas coisas, pois o céu está inspirador nesse sentido. Avançando pelo idealista e ideológico signo de Sagitário, a Lua Crescente engata um harmônico trígono – nome dado, na astrologia, ao aspecto formado por astros a um ângulo de 120° de distância entre si – com o relacional planeta Vênus. Atualmente em movimento retrógrado aparente, depois de formar uma conjunção com o Sol e mudar de fase, esse brilhante planeta que também é patrono da beleza e de tudo o que é valioso está atualmente nos expressivos territórios do signo de Leão.

Com isso, o céu estimula os bons insights e a sensibilidade para identificar aqueles que combinam ou que são compatíveis. Por isso, vale aproveitar esse embalo para perceber quem dá liga, quem agrega e que abre espaço para o crescimento mútuo. Seja nas alianças afetivo-sexuais ou nas parcerias de negócios, é importante identificar as afinidades de valores e de pensamento. E isso significa observar como o outro imagina o futuro.

Mas esse não é o único destaque do céu. Além da conversa harmoniosa com Vênus, a rainha da noite encara um aspecto tenso com Mercúrio, o patrono das ideias, da comunicação e dos pensamentos. Também em movimento retrógrado aparente, o planeta mensageiro dos deuses está atualmente no sistemático signo de Virgem, mais atento aos detalhes do que nunca! Assim, junto à revisão dos valores e crenças conjuntas, também vem a necessidade do estabelecimento de uma comunicação mais direta e franca entre as pessoas.

Por isso, vale aproveitar o recado do céu para realmente buscar entendimento, revisar pontos de vista e perceber quem é quem ao seu lado. Seja franco e receba franqueza, mas com jeitinho. É hora de dizer o que tem que ser dito, mas com inteligência para ser doce com as palavras!

Observe: com pouco mais de 60% do corpo iluminado, a Lua Crescente estará no alto e ligeiramente ao Leste, depois do pôr do Sol. Em meio à Constelação do Serpentário, a rainha se deslocará em direção ao Oeste, ficando visível pouco depois das 2h da manhã do sábado, dia 26. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural ficará alinhado a Rasalhague, a estrela Alfa do conjunto estelar que representa o encantador de serpentes, e também a Maasym, a estrela Lambda da Constelação de Hércules.

Áries: esteja aberto ao que as pessoas têm a dizer para você, ariano. É fundamental que você consiga ampliar conhecimentos e vencer preconceitos.

Touro: cuidado com radicalismos, taurino. É preciso vencer obstáculos e virar páginas sem medo de conhecer coisas novas.

Gêmeos: dê atenção à sua comunicação, geminiano. É preciso estar aberto ao que as pessoas têm a dizer, antes de sair falando sem medir as consequências.

Câncer: é preciso organizar-se para não acabar ansioso pelo excesso de atividades, canceriano. O céu pede para você ter mais racionalidade para administrar a sua agenda.

Leão: o seu poder de persuasão está em alta, leonino. Use isso a seu favor, evitando somente as idealizações.

Virgem: cuide da sua intimidade, virginiano. O céu pede mais atenção ao que você gosta, evitando somente o excesso de exposição.

Libra: é preciso saber ouvir primeiro e falar depois, libriano. O astral pede moderação e cuidado com as palavras.





Escorpião: faça planos para o futuro organizando as suas finanças, escorpiano. É preciso estar atento aos seus recursos.

Sagitário: use bem a sua intuição e não deixe de cuidar de você, sagitariano. É hora de se colocar em primeiro lugar.

Capricórnio: preste atenção no que acontece à sua volta, capricorniano. O astral pede para você cuidar melhor da sua mente e espírito.

Aquário: é hora de estar aberto à diversidade de pessoas e fazer contatos, aquariano. Só tome cuidado para não acabar exagerando na sua comunicação.

Peixes: é hora de exercer a liderança com sabedoria, pisciano. Esteja próximo às pessoas e não deixe de praticar a compaixão.

