Horóscopo: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta sexta, 21

A sexta-feira chega produtiva! Afinal, ninguém é de ferro e é preciso deixar tudo em ordem para entrar no fim de semana de corpo e alma. Como está a sua lista de afazeres? Independente de a agenda estar apertada ou não é hora de fazer com capricho para não ter que fazer duas vezes.

Aliás, já que o assunto é produtividade, é sempre bom lembrar que as pessoas mais eficientes são também as que mais equilibram o trabalho e o lazer, os compromissos e a diversão. Por isso, é importante lembrar da necessidade de se fazer intervalos lúdicos em meio às pressões do dia a dia. Uma pausa para um café, uma conversa leve no corredor ou até mesmo uma piada espirituosa sobre o cotidiano são itens precisos. Eles fazem o trabalho render mais!

O que enfatiza a necessidade de conforto no ambiente laboral é o aspecto fluído que a Lua Nova, no signo de Virgem, faz com o planeta Júpiter, nos domínios zodiacais de Touro. É preciso curtir mais o caminho para a execução daquelas tarefas que podem demandar muita atenção e concentração. Pois é fundamental aquietar a mente, dando espaço para que as ideias entre em um ritmo agradável.

Que tal ouvir uma música para ajudar no foco? Ou então caprichar na organização da mesa de trabalho? Tudo isso também ajuda a tornar as coisas mais atraentes e prazerosas enquanto se executa atividades de rotina. Dessa forma, é possível dar uma forcinha para esquentar o coração enquanto ganha-se o pão.

Até porque, em um dia que amanhece ansioso – com a Lua em conjunção com Marte e oposição a Saturno – acrescentar beleza, conforto e até um toque de sonho às coisas mais prosaicas é o que fará toda a diferença. Daí é possível sair do trabalho e declarar “sextou” de forma mais leve e saudável!

Observe: ainda bem pouco iluminada, a Lua Nova estende um pouco mais o seu tempo de permanência no céu. Visível a Oeste, depois do pôr do Sol, ela estará com quase 10% de iluminação, bem próxima de Vênus e Marte, em meio à Constelação de Leão. O trio nos fará companhia no céu até por volta das 20h, quando gradualmente passarão da linha do horizonte visível.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Áries: procure ser disciplinado, mas sem pecar pelo excesso de controle, ariano. Faça o que precisa ser feito, evitando o preciosismo.

Touro: faça as coisas do seu jeito, mas tenha cuidado para não ser excessivamente impositivo, taurino. É preciso se expressar com destreza.

Gêmeos: dê atenção à sua intimidade e às pessoas que estão à sua volta, geminiano. É importante preservar a sua privacidade.

Câncer: fale o que pensa e tente não se preocupar demais com o que os outros pensam de você, canceriano. É possível ser sincero, mas sem ser brusco.

Leão: tenha foco, leonino. No entanto, evite ser perfeccionista, especialmente no que tange as finanças.

Virgem: você está cheio de energia e com muita capacidade de realização, virginiano. Procure olhar para as suas necessidades pessoais e siga em frente.

Libra: reflita antes de agir, libriano. É importante respeitar a sua intuição e os insights que vierem espontaneamente.





Escorpião: pense no futuro, escorpiano. É importante olhar para o que está por vir, só tomando cuidado para não se desconectar do presente.

Sagitário: seja ousado, mas sem exagerar demais nas ideias excêntricas, sagitariano. É hora de você ser protagonista da sua vida.

Capricórnio: os temas intelectuais estão favorecidos, capricorniano. No entanto, é preciso ir com calma e evitar ideias fixas.

Aquário: inove, aquariano. Vire páginas e não deixe de renovar-se internamente. É preciso deixar o que não serve para trás.

Peixes: os seus relacionamentos estão em destaque, pisciano. É hora de dialogar e construir coisas novas.

