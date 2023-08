Horóscopo: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta sexta, 04

Há uma diferença enorme entre usar a magia como forma de expressão da espiritualidade e acreditar em soluções mágicas para tudo na vida. Nesta sexta-feira, dia 4, o céu está profundamente místico, mediúnico e inspirado. Prometendo mergulhos profundos em todos os temas psíquicos, o astral está um prato cheio para os insights mais poderosos e, justamente por isso, pede clareza e pé no chão.

Isso acontece porque a Lua Cheia avança pelas águas mutáveis e sensíveis do signo de Peixes, tendo encontro marcado com o poderoso Netuno, patrono do inconsciente. Sabe aquela coisa de ouvir a voz do coração? Então, o gigante gasoso descoberto no século XIX pelos olhos da ciência, na metafísica astrológica, tem seu simbolismo atrelado à fé e às abstrações mais diversas.

Com coloração azul como os mares aqui na Terra, Netuno inspira o contato com o infinito, trazendo memórias, tão reveladoras quanto profundas, e prenúncios sobre o futuro, já que abre uma janela para a mediunidade. Tudo isso em plena sexta-feira. dia que, por si só, já coloca as pessoas em contato com o lado sensível e imaterial da vida, já que o “sextou” também vem com o espaço semanal para catarse coletiva depois de dias extenuantes de trabalho.

O equilíbrio saudável dessa torrente de sutilezas se dá pela aproximação de Marte e Mercúrio, o grande ativador e também o patrono do cotidiano, no concreto signo de Virgem. Assim, o astral lembra que a magia não é o mesmo que manter uma fé cega em algo invisível, mas conectar-se aos aspectos sutis para realizar na prática. Afinal, essa é uma via que preza pelo equilíbrio e não pela paixão sem propósito!

Observe: com pouco menos de 90% do corpo iluminado, a Lua Cheia ascende, ao Leste, depois das 21h, ficando depois visível até o nascer do Sol, no sábado, dia 5. Nos domínios da Constelação de Peixes, a rainha da noite ficará também alinhada a Scheat, a estrela Beta da Constelação do Pégaso.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça.

Áries: cuide da sua espiritualidade e mantenha a saúde mental em dia, ariano. É preciso ser produtivo, mas sem se atrapalhar com tantas emoções afloradas.

Touro: cultive as boas amizades e mergulhe nos eventos sociais, taurino. Só tome cuidado com possíveis excessos

Gêmeos: olhe para o futuro e deixe tudo organizado, geminiano. É preciso tomar cuidado com possíveis rompantes emocionais.

Câncer: seja flexível com as suas ideias, canceriano. É importante demonstrar domínio e conhecimento, mas sem pecar pela teimosia.

Leão: preste atenção aos detalhe, leonino. É preciso desapegar do que não vale a pena e compartilhar o que você tem de valioso com as pessoas mais íntimas.

Virgem: resolva todas as suas questões relacionais, virginiano. É importante que você se expresse com empatia.

Libra: resolva tudo o que precisa ser resolvido e não deixe pendências para depois, libriano. É importante que você sinta-se livre para poder descansar.

Escorpião: a sedução está em alta, mas tome cuidado com possíveis exageros e ilusões, escorpiano. Seja sensível e prático ao mesmo tempo.





Sagitário: cuide dos temas domésticos e familiares, mesmo que o dia seja bastante cansativo, sagitariano. É importante dar atenção para quem você ama.

Capricórnio: com a mente acelerada, você precisa tomar cuidado com possíveis dispersões, capricorniano. É fundamental ter foco.

Aquário: divirta-se com pouco, aquariano. É importante que você honre os seus investimentos e mantenha o olhar bem afiado.

Peixes: você está sensível, pisciano. Por isso, tome cuidado para não acabar se sentindo drenado ao final do dia, protegendo-se de pessoas muito absorventes.

