Horóscopo: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta segunda, Dia dos Namorados

Para os casais, é Dia dos Namorados. Já, para quem está solteiro, é um dia como outro qualquer. Evocando o amor próprio – aquele que é fundamental e intransferível – esta segunda-feira, dia 12, chega ardente e com muita vontade de conquistar o mundo!

A Lua Minguante avança para ficar cada vez mais introspectiva e menos iluminada. Entretanto, engana-se quem acha que isso significa uma calmaria obrigatória. Muito pelo contrário! Avançando pelo energético signo de Áries, a rainha da noite estará, logo pela manhã, envolvida em um harmônico e exato trígono com Marte, o patrono da individualidade e do desejo sexual. Isso tudo, depois de fazer o mesmo com Vênus, o regente dos relacionamentos, ao longo da madrugada.

Assim, iluminando o planeta vermelho neste início de semana, a Lua ariana lembra que, para tudo na vida, é preciso ter mais atitude. Inclusive, para amar! Aliás, esse é um tema sobre o qual faz-se muita confusão. Ainda existem por aí muitos gurus autoproclamados vendendo a ideia de que, para se conquistar o amor de alguém, deve-se agir dessa ou daquela forma. O fato ignorado por essas receitas é que ninguém estabelece relações saudáveis se não estiver bem consigo mesmo. E é nesse sentido que o céu aponta caminhos.

Com o aceno lunar para o guerreiro Marte, atualmente de passagem pelo signo de Leão, o astral evoca o autocuidado. É para ter prazer de ser quem se é. E, mesmo que existam dores – pois, acredite, todos as têm -, dá para transformar tudo isso em impulso para criar. E vale deixar bem claro: assim como o amor, a sexualidade e o desejo sexual também precisam estar bem estabelecidos no plano individual para que, depois, possam somar nos encontros entre corpos e almas, na senda da vida.

Sozinho ou em boa companhia, é preciso conectar-se bem à essência individual. Bons casais e boas parcerias acontecem quando pessoas inteiras e íntegras se encontram. Afinal, se estamos em meio ao cosmos orbitando o Sol por algum motivo especial, que seja para que possamos extrair a lição de que devemos aprender a brilhar por conta própria!

Observe: a Lua Minguante chega tarde ao céu noturno. Com pouco mais de 20% de iluminação, a rainha da noite ascende, ao Leste, por volta das 2h30 da manhã da terça-feira, dia 13. Em meio à Constelação de Peixes, ela se deslocará em direção ao Oeste, ficando visível até o amanhecer. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural ficará na mesma longitude de Baten Kaitos, a estrela Zeta da Constelação de Cetus, e também de Acamar, a estrela Theta da Constelação de Eridanus.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça . Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO !

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô . Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: você amanhece cheio de energia e com muito pique para fazer acontecer, ariano. Seja produtivo e não deixe de cuidar de você.

Touro: a sensibilidade se faz presente neste início de semana, taurino. Procure destinar sua energia psíquica para o seu autoconhecimento e autodesenvolvimento.

Gêmeos: seja flexível para lidar com as pessoas em sua diversidade, geminiano. O dia pede jogo de cintura para se sair bem nas mais variadas situações.

Câncer: concentre-se na carreira e invista nos seus planos de longo prazo, canceriano. Só tenha cuidado com a impulsividade.

Leão: é hora de aprender com gente diferente e mais experiente que você, leonino. Invista no conhecimento e esteja aberto a novas ideias.

Virgem: vire páginas sem medo, virginiano. É preciso olhar para o que realmente faz sentido e dar prioridade às pessoas com quem você pode compartilhar a intimidade.

Libra: seja sincero, mas tome cuidado com as palavras demasiadamente diretas, libriano. É preciso agir em conjunto, preservando a sua individualidade.





Escorpião: o dia promete ser agitado e cheio de atividades, escorpiano. Por isso, é preciso ter saber onde você quer chegar para poder estabelecer o foco.

Sagitário: com tanta espontaneidade, é hora de se expressar e mostrar a que veio, sagitariano. Só tenha cuidado para não parecer demasiadamente individualista.

Capricórnio: esteja atento às questões domésticas e familiares, capricorniano. É importante manter a harmonia na intimidade.

Aquário: converse, faça contatos e troque experiências com os outros, aquariano. É importante estar aberto a novas ideias.

Peixes: saiba como destinar o seu tempo e dinheiro, pisciano. É importante investir de maneira inteligente.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias