Horóscopo: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta segunda, dia 8

O primeiro dia útil da semana chega cheio de responsabilidade e forte espírito workaholic. A Lua Crescente ingressa no ambicioso signo de Capricórnio, fazendo a segunda-feira começar mais formal, cobrando mais planejamento ao passo em que também incentiva a ambição.

Sob esse contexto, então é hora de estruturar planos e projetos ambiciosamente mais humanos e democráticos. E lidar com o poder de maneira a valorizar mais o carisma e menos o autoritarismo. Afinal, estamos com o Sol, nosso astro-rei, passando pelo signo de Leão, a sua morada. Então, é preciso lembrar que poder, beleza e nobreza não se conquista com frieza, mas especialmente com o calor do carisma.

Em harmonia com Saturno, mas em tensão com Netuno, a Lua capricorniana pode estar mais sisuda que o habitual. Por isso, é importante que lembremos mais de pedir do que de mandar. No Tarô, o signo de Capricórnio está relacionado com o polêmico e ambíguo Arcano XV, “O Diabo”. Representando a materialidade e o poder em sua plenitude, essa carta reflete tudo o que de melhor podemos ter: dinheiro, sexo, poder, status social e muito mais. Porém não sem cobrar um preço por tudo isso.

E é daí que precisamos perceber que, para todo crescimento material, é preciso elevar a alma na mesma proporção. E por “elevar a alma” não devemos entender um discurso que condena o prazer. Aliás, muito pelo contrário. Dentro desse conceito, está a ideia de que é preciso ter sabedoria para manter todas as conquistas no plano material para que o indivíduo não acabe se tornando escravo de seus próprios feitos.

Por isso, vale sempre lembrar que as melhores conquistas são aquelas que vêm acompanhadas de esforço e de mérito. Mas sem exagerar e se desgastar. É só para não esquecer os caminhos tortuosos que, muitas vezes, conduziram ao sucesso. Afinal, não existe nada mais capricorniano do que olhar, do alto da montanha, para refletir sobre cada passo dado na grande escalada da vida. Isso sim é um poder!

Observe: passando dos 80% de iluminação, a Lua Crescente estará na porção Leste do céu logo depois do pôr do Sol. Em meio à Constelação de Sagitário, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste, ficando visível até depois das 4h da manhã da terça-feira, dia 9. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural estará bem ao lado da Nebulosa da Lagoa (M8 ou NGC 6523) e também de Polis, a estrela Mu da Constelação de Sagitário, que está bem no alto de seu arco.

Áries: o dia promete ser cheio de compromissos, ariano. Então, é fundamental que você mantenha a agenda organizada e a mente serena.

Touro: esteja aberto a diferentes visões e opiniões sobre o mesmo tema, taurino. É importante aprender e ouvir os mais velhos e experientes.

Gêmeos: o dia promete mudanças e planos e novidades, geminiano. Então, evite as decisões repentinas e impensadas.

Câncer: cultive os bons relacionamentos e parcerias, canceriano. O astral pede mais cuidado e atenção com as pessoas que dão apoio aos seus planos.

Leão: organize-se, leonino. Não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo. É preciso ter senso de prioridade.

Virgem: demonstre autoconfiança sem parecer prepotente, virginiano. É possível mostrar o domínio que você tem sobre determinados temas com naturalidade e carisma.

Libra: dê atenção à sua intimidade e às pessoas próximas a você, libriano. O momento pede mais cuidado com o que é mais valioso para você.

Escorpião: saiba a hora de falar e tenha mais responsabilidade em relação à sua comunicação, escorpiano. Ouça mais e fale menos.

Sagitário: invista naquilo que faz sentido e que pode ter resultados mais concretos, sagitariano. É fundamental que você saiba administrar bem o que é prioridade.

Capricórnio: use a sensibilidade e a intuição a seu favor, capricorniano. É hora de tomar atitude, mas também de pensar em como começar as coisas de maneira mais efetiva.

Aquário: invista no seu bem estar de forma ampla, aquariano. É hora de cuidar da saúde e poupar energia para a semana que está só começando.

Peixes: evite dar ouvidos a assuntos que não são seus, pisciano. O momento pede mais traquejo social para se envolver somente no que realmente envolve os seus interesses.