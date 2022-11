Horóscopo: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta segunda, dia 7

Virginia Gaia 07/11/2022 - 0:36 Compartilhe

É o primeiro dia útil da semana e estamos na véspera de um Eclipse Lunar Total. E ainda por cima, como toda segunda-feira, o dia é dedicado à Lua, desde os tempos da Babilônia. Neste dia 7, o céu não está para brincadeira: prepare-se para surpresas, mudanças de direção e muita coisa nova para lidar! As emoções estão à flor da pele!

Ah, os eclipses… Eles estão presentes em praticamente todos os planetas que têm satélites naturais. Mas nenhum planeta os tem iguais aos nossos! Pelo menos até onde conhecemos do universo, ninguém tem eclipses como o que vemos aqui, neste planeta cheio de vida. Dada uma coincidência tremenda – a Lua é cerca de 400 vezes menor que o Sol, mas está também 400 vezes mais próxima -, os vemos com, proporcionalmente, o mesmo tamanho no céu. E isso acabou inspirando a interpretação simbólica do Sol e da Lua como complementos um do outro, em praticamente todas as mitologias ao redor do globo.

Por isso, eclipses são espetáculos naturais sem igual, cujo simbolismo retrata nosso desejo de estarmos em pares, nos complementando mutuamente. Afinal, existe maior desafio e, ao mesmo tempo, maior prazer do que estar em companhia? No caso do Eclipse Lunar Total que acontece na terça-feira, dia 8, o tema das relações humanas é afetado em cheio. E o clima de espera, na véspera, conta ainda com o aspecto exato da tensão entre Saturno, em Aquário, e Vênus, em Escorpião. Então, o céu testa a força que dá base a todas as relações, inclusive aquelas com gente que nem é assim tão íntima.

E ainda tem o ingresso da Lua, também já na expectativa de ficar sem receber a luz solar, no signo de Touro, onde a rainha da noite terá o seu fatídico obscurecimento, tornando-se temporariamente vermelha. Haja coração para tanta paixão. E sabedoria para encarar os desafios que surgirem nesse meio tempo. Lembre-se: é o último eclipse do ano. Agora, só em abril de 2023, quando haverá um Eclipse Solar Total.

Pensar na raridade dos eclipses totais como temos aqui na Terra significa adicionar mais um item na extensa lista de fatos que tornam o nosso planeta bastante especial no universo. Algumas dessas raridades são ainda mais importantes, pois realmente representam fatores fundamentais para viabilizar a vida. A Terra está em uma galáxia espiral, orbitando uma estrela bastante estável – o Sol é realmente muito generoso -, em uma zona relativamente tranquila da Via Láctea. Além disso, também tem água em estado líquido e um satélite natural que equilibra o seu eixo de rotação – pois é, a Lua é mesmo uma mãe para nós -, estando a uma distância ideal da radiação solar. Ah, e ainda tem a ajuda de Júpiter que, dada sua massa e campo gravitacional elevados, protege a Terra contra o choque de objetos externos.

Sim, a Terra é rara, assim como aquela pessoa que entra na nossa vida e se torna especial. O universo está cheio de planetas da mesma forma que a Terra está cheia de gente. Mas, para ser a Terra, cheia de vida, é preciso preencher uma longa lista de requisitos. Da mesma forma que, para ser especial na vida de alguém, é preciso ter muita afinidade.

Nesta segunda-feira pré-eclipse, lembre-se de quem é raro. Pois o mundo tem sete bilhões de pessoas, mas ninguém é como aquele que está sempre ao seu lado!

Observe: em plena madrugada na qual passa da fase Crescente para a Cheia, a Lua eleva-se, ao Leste, praticamente ao mesmo tempo em que o Sol estiver se pondo, a Oeste. Totalmente iluminada, a rainha da noite estará em meio à Constelação de Áries, ao lado de Hamal, a alaranjada estrela Alfa desse conjunto estelar, no pescoço do carneiro. Ficando visível até depois das 5h da manhã da terça-feira, dia 8, o nosso satélite natural também estará na mesma longitude de Kaffaljidhma, a estrela Gama da Constelação de Cetus.

Áries: saiba eleger prioridades, ariano. É preciso saber onde investir o seu tempo e a sua energia.

Touro: você está magnético, taurino. No entanto, é preciso saber lidar com possíveis altos e baixos emocionais.

Gêmeos: cuide do seu bem estar psíquico, geminiano. Cuidado para não desgastar a sua energia à toa.

Câncer: preste atenção nas pessoas, canceriano. É importante evitar julgamentos precipitados e também o excesso de exposição.

Leão: planeje-se, leonino. Pense na sua vida e nos projetos a longo prazo, evitando se indispor à toa com as pessoas.

Virgem: esteja aberto a ouvir diferentes opiniões e pontos de vista, virginiano. É hora de estudar as palavras para evitar mal entendidos.

Libra: esteja aberto ao novo, libriano. É importante saber também compartilhar questões íntimas com as pessoas certas.

Escorpião: invista no diálogo, escorpiano. É preciso ser justo e evitar falar demais. Ouça e e compreenda, antes de qualquer coisa.

Sagitário: o dia promete ser agitado, sagitariano. Tenha cuidado ao assumir mais compromissos do que você depois dará conta de cumprir.

Capricórnio: cuide de você, capricorniano. É importante manter a autoestima lá em cima, tendo confiança para se expressar.

Aquário: o dia está mais introspectivo para você, aquariano. Procure dar atenção às suas necessidades íntimas.

Peixes: direcione a sua comunicação para as pessoas que precisam ouvir uma palavra amiga, pisciano. É importante saber trocar nos mínimos detalhes.

