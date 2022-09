Horóscopo: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta segunda, dia 5

Virginia Gaia 05/09/2022 - 0:22 Compartilhe

De que adiantam as declarações de amor se, na prática, as ações não correspondem na mesma medida? Com as empresas, também aplica-se a mesma regra: vale falar que há valorização de pessoas se a relação entre gestores e suas equipes não acontece na mesma sintonia? Aliás, também qual a utilidade de reforçarmos tanto a mensagem de que é preciso ser apaixonado pelo que se faz se não conseguimos estabelecer boas condições para que todos possam realizar suas potencialidades no trabalho?







O astral desta segunda-feira, dia 5, está questionando essas situações. Isso porque, com a Lua Crescente passando pelo ambicioso signo de Capricórnio, teremos também o ingresso do brilhante planeta Vênus no disciplinado signo de Virgem. É para olhar o amor e os sentimentos presentes na rotina, em todos os tipos de relacionamento e atividades cotidianas. Pois a Lua capricorniana é a mais workaholic da astrologia e Vênus, quando está nos domínios virginianos, expressa o amor pela rotina e pela prática.

É preciso lembrar das pessoas e da importância do bem-estar, tanto físico quanto mental, nos momentos mais prosaicos. O céu quer beijinho de despedida na boca do parceiro antes de sair de casa correndo para ir trabalhar. E também pede por e-mails mais educados, com mensagens mais sinceras e amigáveis, para falar com quem põe a mão na massa, nos assuntos mais críticos, em todas as corporações. E ainda lembra, como diria o filósofo grego Aristóteles: somos o que fazemos repetidamente. Excelência não é ato, mas um hábito.

Na astrologia, os signos do elemento Terra são os que refletem o simbolismo de tudo que temos de mais concreto. É o ver para crer. O fazer para realizar. Por isso, é hora de observar o que aparece diante dos nossos olhos e que é demonstrado por meio do que fazemos habitualmente. Até porque amor não pode ser apenas um discurso bonito, mas especialmente um sentimento manifesto em sua plenitude.

Pense como seria a sociedade se todos tivessem a mesma oportunidade para ganhar a vida com o que gostam? Com certeza, teríamos empresas realmente mais humanas e pessoas mais felizes para cultivar o amor nas mínimas coisas do dia a dia. Ainda que, para que esse ideal se realize plenamente, existam muitas camadas complexas e questões utópicas, cultivar esse valor certamente faz bem para todo mundo. Afinal, a grandiosidade do amor se mostra nos pequenos atos que fazemos em conjunto.

Observe: com mais de 70% do corpo iluminado, a Lua Crescente estará alta, mais ao Leste, logo depois do pôr do Sol. Deslocando-se em direção ao Oeste, a rainha da noite chegará ao ponto mais alto do céu por volta das 20h. Em meio à Constelação de Sagitário, ao longo da noite, o nosso satélite natural estará bem próximo a Nunki e Ascella, as estrelas Sigma e Zeta, respectivamente, desse conjunto estelar.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Áries: é hora de assumir responsabilidades e mostrar a sua capacidade de gestão, ariano. É preciso pensar no longo prazo e planejar os próximos passos.

Touro: ouça os mais velhos e demonstre a sua disponibilidade ao aprendizado, taurino. É fundamental que você esteja aberto a ouvir críticas construtivas.

Gêmeos: preste atenção no que acontece à sua volta, geminiano. O dia favorece as decisões e a virada de páginas, mas é preciso manter próximo quem é parte da sua vida íntima.

Câncer: é hora de saber ouvir e de incentivar as parcerias, canceriano. Não queira fazer tudo sozinho e nem se sobressair em relação aos outros.

Leão: seja firme e mostre sua capacidade de manter o foco, leonino. É importante que você não negligencie as prioridades e resolva as questões práticas no trabalho.

Virgem: use a abuse do seu poder de persuasão, virginiano. Mas o faça com sabedoria, sem esquecer dos compromissos assumidos.

Libra: dê valor à sua família e questões domésticas, libriano. É importante não excluir as pessoas íntimas de suas decisões mais importantes.

Escorpião: fale o que é necessário, mas esteja atento à precisão das suas palavras, escorpiano. O dia menos ansiedade e uso inteligente da sua capacidade mental.

Sagitário: eleja prioridades e realize tudo de forma organizada, sagitariano. É importante organizar as suas finanças e valores.

Capricórnio: você está com o magnetismo pessoal e a iniciativa favorecidos, capricorniano. Então invista essa energia toda para concretizar seus planos.

Aquário: o dia promete algumas surpresas, então é importante saber improvisar, aquariano. Aproveite também para cuidar da sua saúde de forma ampla, aquariano.

Peixes: preste atenção nas pessoas, pisciano. É hora de se relacionar com várias pessoas, mas sem se esquecer de prestar atenção na reciprocidade.