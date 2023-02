Horóscopo: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta segunda, dia 27

Virginia Gaia 26/02/2023 - 23:44 Compartilhe

A Lua chega à fase Crescente nesta segunda-feira, dia 27. Com isso, as marés aqui na Terra chegam ao seu ponto de menor oscilação ao passo em que a rainha da noite fica com metade do corpo iluminado, estando no ponto mais alto do céu, logo depois o pôr do Sol. Neste penúltimo dia de fevereiro, esse fenômeno astronômico mensal ganha contornos e cores mais fortes, com um astral cheio de magia, no qual a comunicação sutil se faz presente de diversas formas.

Aproximando-se de Marte, no signo de Gêmeos, a Lua Crescente pede mais franqueza, com palavras diretas e uma comunicação transparente. Mas tudo isso ganha também um toque mais sutil, sensível e até romântico pelo fato de os planetas Vênus e Júpiter estarem gradualmente se aproximando no céu. No signo de Áries, essa dupla que ganhou a alcunha de “grandes benéficos” na Idade Média se une para enfatizar a iniciativa conjunta, com parcerias e trocas cheias de energia de realização. É também uma combinação que fomenta as uniões que preservam o senso de individualidade.

No céu, a natureza também prepara um espetáculo à parte. Vênus e Júpiter, os planetas mais brilhantes, estarão juntos – e gradualmente se aproximando ainda mais, dia após dia – ficando visíveis por pouco mais de uma hora, depois do pôr do Sol. E, na noite deste primeiro dia útil da semana, será possível apreciar a visão da Lua ao lado de Marte e em meio à Constelação de Touro. Assim, a rainha da noite e o planeta vermelho estarão pertinho de estrelas brilhantes como Aldebaran, que marca o olho desse animal que representa Zeus, em sua investida para conquistar Europa, a bela filha de Agenor,o rei da Fenícia.

Olhando na direção Sul, nessa mesma altura do encontro entre a Lua e Marte, estará uma das constelações mais populares e facilmente reconhecíveis. A Constelação de Órion, o caçador é famoso por seu cinturão que, aqui no Brasil, foi apelidado de “Três Marias”. Em Órion, além da caçada mitológica, a caça pela história do universo encontra uma fonte muito rica de informação, já que na direção desse conjunto de estrelas estão algumas das zonas de formação estelar mais estudadas pela ciência.





Observe: depois do pôr do Sol, a Lua Crescente estará alta no céu, com pouco mais de 50% de iluminação. Deslocando-se em direção ao Oeste, em meio à Constelação de Touro, o nosso satélite natural ficará visível até quase à meia-noite, quando passará da linha do horizonte visível. Próxima ao avermelhado planeta Marte, a rainha da noite estará na mesma longitude de Cursa, a estrela Beta da Constelação de Eridanus, e também de Rigel, a estrela Beta da Constelação de Órion.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô. Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: você está cheio de emoções e com muita vontade de se expressar, ariano. Só tome cuidado para não acabar falando demais.





Touro: faça as contas e identifique boas oportunidades para investir o seu dinheiro, taurino. É fundamental que você aproveite esse momento para otimizar as economias.

Gêmeos: seja assertivo com as palavras, falando o que sente, geminiano. Procure ser sincero sem, no entanto, parecer rude.

Câncer: você está bastante intuitivo e com o sexto sentido afiado, canceriano. No entanto, é preciso tomar cuidado com a ansiedade e julgamentos precipitados.

Leão: fomente as amizades verdadeiras e esteja aberto à diversidade, leonino. É hora de frequentar ambientes variados, mas sem perder a sua identidade.

Virgem: o céu parece cobrar mais responsabilidades, virginiano. É hora de pensar na carreira, nos compromissos e projetos para o futuro.

Libra: procure aprender com a prática, libriano. É hora de valorizar as lições que podem ser objetivas com quem está à sua volta.

Escorpião: é hora de ser seletivo e virar páginas, escorpiano. Você está ainda mais sensível para captar o que acontece à sua volta, então use isso a seu favor.

Sagitário: é hora de prestar atenção no que as pessoas têm a dizer, estando aberto ao diálogo, sagitariano. Ouça primeiro, antes de sair falando sem pensar.

Capricórnio: o dia promete ser agitado, mas traz muitas oportunidades para você produzir bastante, capricorniano. Tenha foco no trabalho e arregace as mangas!

Aquário: seja criativo e não se prenda a detalhes, aquariano. É hora de se desenvolver e mostrar os seus talentos.

Peixes: você está bastante emotivo e um tanto introspectivo, pisciano. É importante respeitar o seu tempo para as coisas, sem deixar de dar atenção às pessoas mais íntimas na sua vida.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias