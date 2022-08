Horóscopo: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta segunda, dia 22

Virginia Gaia 22/08/2022 - 0:17 Compartilhe

Desde os tempos da Babilônia, as segundas-feiras são dedicadas à Lua. Independentemente da fase lunar, constelação ou signo zodiacal pelo qual nosso satélite natural esteja passando, o primeiro dia útil da semana é sempre da rainha da noite. Neste 22 de agosto, esse simbolismo está ainda mais reforçado, já que a introspectiva Lua Minguante transita pelas dependências do signo de Câncer, onde encontra a sua morada.

Essa tradição de dedicar cada dia da semana a diferentes astros vem dos magos caldeus, os sábios astrônomos, astrólogos e matemáticos que aconselhavam reis e poderosos na região da antiga Mesopotâmia. Entre os rios Tigres e Eufrates, o local ocupado hoje pelo Iraque, a Síria e a Turquia é o berço da humanidade e de nossas tradições. Foram esses sábios, que exerciam funções religiosas, científicas e políticas ao mesmo tempo, que criaram o modelo de semana com sete dias. E daí dedicaram cada um deles aos astros que vemos a olho nu, aqui da Terra, se deslocarem no céu em relação ao fundo de estrelas e constelações: Lua, Sol, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno.

Como são sete astros “errantes” – ou seja, que se movem no céu – e esse número coincide com o intervalo aproximado de dias de cada fase lunar, então essa lógica foi aplicada à contagem do tempo. Assim, nascia o conceito de semana e também o de mês, que então corresponde ao período aproximado entre duas Luas Novas, contemplando quatro semanas ou fases lunares (Nova, Crescente, Cheia e Minguante). Pouca gente sabe disso atualmente, mas toda a nossa vida é, até hoje, pautada e organizada de acordo com uma tradição mágica e astrológica!

A partir disso, os meses foram alocados para contar as lunações (nome técnico que se dá, na astronomia e na astrologia, para um ciclo completo de fases da Lua) ao longo do período observado de deslocamento do Sol em relação ao fundo de estrelas e constelações. Assim, nasceu o conceito de ano, já que um ciclo solar completo, com pouco mais de 365 dias, contempla entre 12 e 13 lunações. Para definição dos signos zodiacais, então, levou-se em consideração a divisão desse período anual em 12 partes iguais, contemplando os equinócios e solstícios, fenômenos astronômicos que sinalizam o início de cada uma das quatro estações climáticas.

Mas por que a Lua é a homenageada logo para abrir o primeiro dia útil da semana? Bem, a ordem dos astros em relação aos dias da semana também teve algumas alterações ao longo da história e o motivo exato dessa ordem acabou se perdendo no tempo. Entretanto o que se sabe é que essa designação tinha função fundamentalmente mágica e ritualística. E a rainha da noite, como patrona das marés e da fertilidade, em dado momento tornou-se a guia soberana do início da semana.

Será que podemos então culpá-la pela eterna preguiça de sair da cama para começar mais uma semana de trabalho? Talvez. Mas o que vale, especialmente nesta segunda-feira, é lembrar que nossa mãe celeste, mesmo quando não está iluminada pelo Sol, segue girando em volta da Terra para nos nutrir com magia e energia.

Que esta segunda-feira seja como uma mãe para você!

Observe: com pouco mais de 10% do corpo iluminado, a Lua Minguante chega bem tarde ao céu. Ela ascende ao Leste por volta das 4h da manhã, da terça-feira, dia 22. Em meio à Constelação de Gêmeos, o nosso satélite natural estará na mesma longitude de Sirius, a estrela Alfa da Constelação do Cão Maior, e também de Canopus, a estrela Alfa da Constelação de Carina.

Áries: o dia promete fortes emoções, ariano. Dê atenção às suas questões íntimas e não deixe de reservar um tempo para a introspecção, mesmo que o dia seja corrido.

Touro: o momento favorece a troca de ideias e os contatos, taurino. No entanto, é preciso tomar cuidado com as palavras.

Gêmeos: tenha senso de prioridade e saiba onde você quer chegar, geminiano. É preciso organizar os seus recursos.

Câncer: você está com o carisma em alta, canceriano. Mas, mesmo assim, é preciso usar a intuição para saber melhor a hora de agir.

Leão: cuide da sua espiritualidade, leonino. É hora de começar a semana com calma e serenidade, mesmo que a rotina esteja bastante agitada.

Virgem: preste atenção às pessoas para poder identificar oportunidades com diferentes grupos sociais e parcerias, virginiano. Só não queira agradar todo mundo ao mesmo tempo.

Libra: tome iniciativa e exerça liderança com cuidado, libriano. O astral pede que você cobre responsabilidades com jeitinho.

Escorpião: não queira teimar em relação a temas e assuntos que parecem não avançar, escorpiano. Ouça a opinião de quem tem mais experiência que você.

Sagitário: seja decidido, mas tome cuidado com radicalismos, sagitariano. O céu pede que você consiga compartilhar melhor suas intenções e planos com quem está próximo.

Capricórnio: faça boas parcerias, capricorniano. No entanto, é preciso tomar cuidado para não assumir mais responsabilidades do que dá conta de realizar.

Aquário: organize-se, aquariano. O dia promete agenda cheia e muitos afazeres, então saiba dividir o trabalho e administrar bem as tarefas.

Peixes: a sua criatividade está em alta, mas tenha cuidado para não forçar a barra, pisciano. É preciso pensar na aplicabilidade das suas ideias.