Horóscopo: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta segunda, dia 2

O que você consegue fazer diferente a partir daquilo que você já tem? Nessa vida, tão importante quanto sonhar é também aceitar a realidade e as limitações que determinadas situações podem apresentar. Nesta primeira segunda-feira do mês de outubro, dia 2, o astral ajuda a sair desses impasses com o uso da inteligência.

Isso acontece porque a Lua Cheia, em seu último dia de passagem pelo signo de Touro, tem encontro marcado com o disruptivo Urano. Ativando a harmonia que este irreverente planeta, de acordo com a metafísica astrológica, forma atualmente no céu com o mental Mercúrio e com o regente das transformações, Plutão, a rainha da noite ilumina os limites práticos, revelando as possibilidades de mudança.

Não, dizer que é preciso aceitar a realidade não deve levar ao conformismo e muito menos ao comodismo. É, sim, para olhar para o que está faltando, o que incomoda e parece não evoluir. E perceber o que de melhor é possível fazer, no momento, sobre o que está insatisfatório. Em outras palavras: sabe aquele emprego dos sonhos, o relacionamento ideal ou aquele projeto pessoal que você tem em mente? Então, esses grandes sonhos têm o seu lugar e são fundamentais, mas é preciso também aceitar que nada nem ninguém, com raríssimas exceções, vêm de uma hora para outra.

E daí tem o pulo do gato de aproveitar esse momento astrológico para perceber as pequenas metas, mais exequíveis, que dá para cumprir com o que já se tem e, ainda assim, seguir construindo o futuro. Daí vale procurar cursos curtos, por exemplo, que sirvam de atualização para seguir buscando a tão aguardada virada profissional. Ou, então, encarar com leveza relacionamentos sem grandes expectativas para não ficar enferrujado na arte da conquista.

É preciso notar que Mercúrio, que também governa a capacidade de análise individual, está oposto no céu ao patrono dos sonhos, Netuno. Nos últimos graus do signo de Virgem, ele ingressará ainda esta semana, em Libra . Por isso, o momento é realmente excelente para encarar tudo com mais senso de realidade, aproveitando o que pode parecer um desestímulo como trampolim para o futuro, nem que seja de forma bem modesta, de início.

Observe: com aproximadamente 80% do corpo iluminado, a Lua Cheia ascende ao Leste, depois das 21h30, ficando visível depois até o amanhecer da terça-feira, dia 3. Em meio à Constelação de Touro, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste próxima ao aglomerado das Plêiades (M45), ficando também na mesma longitude de Algol, a estrela Beta da Constelação de Perseu.

Áries: dê atenção às suas finanças, ariano. Evite gastos desnecessários e também o excesso de otimismo em relação a tudo o que for material.

Touro: você está cheio de carisma e com muita disposição, taurino. Aproveite isso tudo para tomar a iniciativa, mas sem exagerar na força das suas ações.

Gêmeos: esteja aberto ao novo, mas tenha cuidado para não tomar decisões precipitadas, geminiano. O céu pede para você usar a intuição e ser mais sensível ao que está no entorno.

Câncer: esteja em diversos lugares e invista na sua vida social, canceriano. Só tenha o cuidado para não acabar se expondo em demasia.

Leão: pense no longo prazo e de maneira bem sistemática, leonino. É importante que você consiga planejar o seu futuro de forma responsável.

Virgem: concentre-se no que é possível fazer para que você se desenvolva no longo prazo, virginiano. Evite ter ambições inalcançáveis.

Libra: prepare-se para possíveis mudanças e evite olhar as coisas de forma superficial, libriano. É hora de vencer medos e virar páginas.





Escorpião: é hora de ponderar e decidir junto aos outros, escorpiano. É importante estar aberto ao diálogo para poder se expressar de maneira acolhedora.

Sagitário: mantenha o foco na sua rotina, sagitariano. É importante cuidar da agenda, evitando assumir compromissos difíceis de serem cumpridos.

Capricórnio: use a criatividade e tenha jogo de cintura para resolver questões práticas, capricorniano. É hora de ser maleável.

Aquário: mantenha o seu bem-estar emocional e equilibrado, aquariano. É preciso evitar os excessos e as oscilações de humor.

Peixes: fale o que pensa, mas evite ser duro com as pessoas, pisciano. É importante organizar o pensamento para se expressar de forma a acrescentar à questão presente.

