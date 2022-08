Horóscopo: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta segunda, dia 15

Virginia Gaia 14/08/2022 - 23:19 Compartilhe

Ainda que o dia comece cheio de pressa e com um tanto de pressão, mantenha a calma! Ah, você é daqueles que pula o café da manhã e só vai almoçar no meio da tarde porque está com a agenda cheia? Então, cuidado! Mesmo com esta segunda-feira, dia 15, chegando ansiosa, o dia pede autocuidado e um toque de prazer em meio à rotina apressada.

A Lua Cheia avança pelo signo de Áries, incentivando a ação e a iniciativa. Mas isso não precisa significar que você sairá da cama e, sem nem respirar direito, já afundará os olhos no celular ou no computador. Respire, tome um banho caprichado e coma algo saudável. Mesmo tomando conta do relógio para não perder o horário, dá para cuidar de si mesmo. E ser feliz.

Isso porque a Lua Cheia ariana, nervosa do jeito que é, fica em harmonia com o planeta Vênus, regente da beleza, do prazer e das parcerias. De passagem pelo signo de Leão, Vênus evoca o amor próprio. Que tal caprichar no visual, com aquela produção poderosa, mesmo para ir ao trabalho ou atender à agenda de compromissos do dia? Por “poder” devemos entender aquilo que nos representa e nos traduz. É ter estilo e não, necessariamente, seguir tendências da moda. É enaltecer a beleza de quem tem conteúdo para dar e vender, em vez de viver de aparência sem ter o lastro da inteligência.

Pois, na vida, é importante respeitar os horários e buscar por mais produtividade, mas não em detrimento da saúde e, especialmente, da saúde mental. Para quem ocupa posições que demandam iniciativa e requerem que se faça cobranças – algo cujo simbolismo é bem ariano – vale lembrar que a Lua em Áries é aquela que cobra mais de si do que dos outros. E daí vem a lição de Vênus pela busca do equilíbrio.

É para exigir na medida e ser justo. E valorizar aqueles que saem na frente. Aliás, valorizar os que fazem junto, em conjunto. Porque não existe nada mais chique, do jeito que Vênus gosta, que entregar no prazo e no capricho. Tudo isso aliado, pois são as alianças que fazem a nossa vida melhor. Cuidando em conjunto para que cada um possa cuidar ainda melhor de si.

Nesta segunda-feira, só vale ficar ansioso se for para deixar tudo mais belo e harmônico!

Observe: a Lua Cheia ascende ao Leste, pouco antes das 22h e com quase 80% do corpo iluminado. Em meio à Constelação de Peixes, a rainha da noite se deslocará ao Oeste e nos fará companhia até o amanhecer da terça-feira, dia 16. Ao longo da madrugada, o nosso satélite natural também ficará na mesma longitude de Nodus II, a estrela Delta da Constelação de Draco. Como está muito próxima ao Polo Celeste Norte, Nodus II é de difícil visualização para quem está no Hemisfério Sul, assim como muitos outros pontos brilhantes desse conjunto estelar.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Áries: use a intuição, ariano. O dia pede sabedoria na arte de lidar com as pessoas. Cultive a gentileza.

Touro: mesmo que o dia seja agitado, é importante manter a cabeça no lugar, taurino. Faça algumas pausas na agenda para relaxar.

Gêmeos: invista nos contatos e nas pessoas que podem ajudá-lo a conhecer mais gente. Só tenha cuidado para não ser indiscreto.

Câncer: cuidado com a ansiedade, canceriano. É importante impor a sua presença e mostrar o seu valor, sem no entanto se afobar por causa disso.

Leão: aprenda com os mais velhos e os mais experientes, leonino. É hora de crescer ouvindo palavras sábias e críticas construtivas.

Virgem: cuidado com a vontade de resolver tudo a seu modo, virginiano. Evite a teimosia e procure assimilar melhor o que acontece à sua volta.

Libra: seja diplomático, libriano. É hora de pensar nos seus interesses e ao mesmo tempo agir em conjunto.

Escorpião: dê atenção à sua agenda, escorpiano. É importante fazer tudo com capricho, mesmo que você se sinta pressionado pelo imediatismo.

Sagitário: use a criatividade, sagitariano. O seu poder de persuasão está em alta, então é importante que você use isso de maneira sábia.

Capricórnio: mesmo que você tenha uma agenda bastante atribulada, é importante que separe algum tempo para a sua vida íntima, capricorniano. Pegue leve!

Aquário: você está com a mente acelerada, aquariano. Evite então falar demais, prestando atenção no entorno antes de emitir sua opinião.

Peixes: tenha senso de prioridade, pisciano. É hora de ser objetivo, especialmente em relação às finanças.