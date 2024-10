Horóscopo: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta quinta-feira, dia 24

Virginia Gaia 24/10/2024 - 2:00 Para compartilhar:

Em meio à intensidade, é preciso ter foco e saber se expressar! Nesta quinta-feira, dia 24, o dia da semana historicamente dedicado ao inspirador planeta Júpiter recebe a Lua Minguante de braços abertos. No signo de Leão, a rainha da noite – em sua fase mais introspectiva – pede mais sabedoria para que cada um possa honrar melhor seus próprios talentos.

Sob esse contexto, o céu convida para um mergulho em si mesmo, seja para trazer ainda mais determinação para as coisas práticas da vida ou então para fomentar aquilo que, por definição, precisa de naturalidade: a sedução. Pois é com um toque de magia e também de malícia que o astral abre espaço para as abordagens inteligentes e convincentes. Tudo com muita elegância, é claro.

A dica extra fica por conta da harmonia formada pelo planeta regente da conquista, Marte, com o patrono da irreverência e da inovação, Urano. Com essa conversa celeste, a dupla abre espaço para as aproximações amigáveis, os encontros que começam despretensiosos, mas que ganham força por capricharem nas segundas intenções.

Afinal, o Sol agora segue a passos largos no território mais passional do zodíaco, fomentando os olhares marcantes e as interações envolventes. Sob o contexto escorpiano, tudo fica mais intenso e cheio de nuances que despertam o desejo. No entanto, é preciso também ser sincero e evitar alimentar expectativas que excedam as possibilidades de realização.

Isso se dá pela harmonia entre Marte e o sonhador Netuno, o que pode render suspiros românticos para além da conta. Por sorte, o comunicativo Mercúrio também está acenando positivamente para o responsável Saturno. Na prática, essa combinação significa que vale realmente lançar mão de todas as armas de sedução desde que ninguém se sinta enganado.

No final, fica aquele velho e bom conselho: combinado não sai caro e, em tudo o que toca a carne, há também o risco de que o coração seja atingido. E, ao errar com o coração de alguém, a alma chora! Por isso, converse, seja claro e sincero. Amar rima com dialogar!

Observe: com cerca de 40% do corpo iluminado, a Lua Minguante ascende ao Leste por volta da 1h30 da manhã da sexta-feira, dia 25. Em meio à Constelação de Câncer, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste, ficando visível até o amanhecer. Ao longo desse período, o nosso satélite natural também ficará alinhado a Kochab, a estrela Beta da Constelação da Ursa Menor que, por estar muito próxima ao Pólo Celeste Norte, é de difícil visualização no Hemisfério Sul.

I mportante : você é muito mais do que o seu signo solar! Aproveite melhor o horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente . Para saber dele, demais signos e planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO .

Assista à AULA ABERTA sobre astrologia e os fundamentos das técnicas que fornecem orientação para a vida toda em uma consultoria especializada .

Estude com conteúdo bem fundamentado! Matrículas abertas para o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: é hora de você ser mais direto e, ao mesmo tempo, estratégico nas suas abordagens, ariano. Preste atenção nas pessoas para tomar as atitudes certas.

Touro: é preciso olhar para dentro e perceber as próprias limitações, taurino. Cuide do seu bem-estar íntimo.

Gêmeos: expresse-se com clareza e preste atenção na extensão das suas palavras, geminiano. Evite conflitos desnecessários,

Câncer: tenha foco e não perca tempo com o que não vale a pena, canceriano. É preciso saber o que é prioridade para concentrar energias.

Leão: o seu carisma está em alta, leonino. Aproveite para ir atrás do que você quer, mas use a intuição para tomar decisões.

Virgem: olhe para dentro, virginiano. É preciso estar atento aos seus instintos para que você possa se conectar com você mesmo.

Libra: esteja aberto às interações sociais, mas evite o excesso de exposição, lubriano. É hora de evoluir na sua forma de se relacionar.

Escorpião: seja estratégico nas suas ações, escorpiano. O momento pede foco na sua carreira e também no seu planejamento de longo prazo.

Sagitário: expanda o seu conhecimento, sagitariano. Seja flexível para ouvir as palavras dos outros e crescer em sabedoria.

Capricórnio: esteja aberto para transformar-se, capricorniano. É hora de compartilhar conhecimento e seguir só com quem vale a pena.

Aquário: invista no diálogo e seja justo com as pessoas, aquariano. É hora de fazer boas parcerias.

Peixes: dê atenção ao seu dia a dia, pisciano. É importante investir no seu trabalho e na sua rotina.