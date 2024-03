Horóscopo: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta quinta, dia 28

Virginia Gaia 27/03/2024 - 20:42 Para compartilhar:

“Saudações a quem tem coragem e aos que estão aqui pra qualquer viagem” – canta Roberto Frejat em “Pense e Dance”, uma das músicas mais executadas do grupo Barão Vermelho. Nesta quinta-feira, dia 28, o céu está para os fortes e de bom coração. Afinal, não é sempre que a dança dos astros abre tanto espaço à inovação e à ousadia.

Sob a temporada do Sol ariano que, por si só, já é de partir para conquistar o mundo, a Lua Cheia avança pelo sedutor signo de Escorpião, engatando uma tensão com Júpiter e Urano, em Touro, mas também ficando em harmonia com Saturno, em Peixes. Com esse conjunto simbólico poderoso, o astral quer transformar de dentro para fora. Mas, para que isso aconteça, é preciso encarar a beleza das incertezas e dos riscos, como bem diz a letra da música.

Para coroar essas influências que tendem a movimentar as coisas, os planetas Vênus, em Peixes, e Urano, em Touro, flertam no céu. Formando um amistoso ângulo de 60° entre si, eles querem conversar mais! Relacionais por excelência, já que Vênus toca no tema das parcerias e Urano evoca as amizades, eles se dão as mãos para fazer com que as pessoas falem mais sobre o que querem, deixando de lado o julgamento dos outros.

Por que, afinal, será que existe a fórmula certa para se relacionar? Não, não tem. O que é fundamental é ter valores que norteiam a reciprocidade, a troca saudável e o compromisso com a honestidade. De resto, tudo se ajeita, dos mais variados jeitos. Diferença de idade? Endereço distante? Estilos de vida muito díspares? Para tudo há uma maneira de se fazer aos que têm coragem.

Pois quando há amor, sempre se está para qualquer viagem!

Observe: com pouco menos de 90% de iluminação, a Lua Cheia ascende ao Leste por volta das 20h00. Em meio à Constelação de Libra, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste, ficando visível até o amanhecer da sexta-feira, dia 29. Nesse período, o nosso satélite natural também chegará à mesma longitude de Agena, a estrela Beta da austral Constelação do Centauro.

Áries: seja firme nas suas decisões e siga em frente, ariano. É hora de estar ao lado de quem faz diferença na sua vida, valorizando a cumplicidade.

Touro: encontre mais equilíbrio, sabendo ouvir para ser ouvido, taurino. O momento pede mais atenção aos seus relacionamentos.

Gêmeos: faça tudo o que tiver que ser feito, mas não deixe de separar um tempinho para se cuidar, geminiano. É preciso saber relaxar.

Câncer: desenvolva a sua autoconfiança e não deixe de prestar atenção em quem valoriza você, canceriano. O astral favorece até as suas paqueras.

Leão: preserve o que é seu, leonino. É hora de estar mais atento às necessidades dos mais próximos, sem deixar de cuidar do seu bem-estar íntimo.

Virgem: organize as ideias e ouça diferentes opiniões, virginiano. É fundamental que você faça trocas intelectuais produtivas.

Libra: é hora de manter o foco, libriano. O dia favorece a sua criatividade, então lembre-se de sempre investir nos seus sonhos.





Escorpião: cuide de você e evite os excessos, escorpiano. O astral traz muito ânimo e energia, mas é preciso saber administrar isso bem.

Sagitário: mesmo que a rotina esteja corrida, é preciso cuidar da sua espiritualidade, sagitariano. Aliás, não deixe de dormir bem para estar descansado.

Capricórnio: lembre-se de que as boas relações são recíprocas, capricorniano. É preciso saber circular entre diferentes lugares e pessoas, sem perder o foco.

Aquário: use o seu carisma para exercer a liderança de maneira bem direcionada, aquariano. é hora de crescer, mas com estrutura.

Peixes: cuidado com ideias que possam ser repetitivas ou pouco flexíveis, pisciano. O momento pede para você ouvir os mais experientes.

