Horóscopo: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta quinta, dia 23

A quinta-feira chega pedindo o que parece estar cada vez mais escasso: paciência! Pois é, nem tudo na vida acontece de forma imediata e, na maior parte das vezes, a espera vale a pena. Bem, isso acontece ao menos para aqueles que estão na expectativa de algo que realmente faça sentido na vida!

Para tirar melhor proveito desse clima ansioso, que acontece especialmente em virtude da passagem da Lua Crescente pelo signo de Áries, ficando oposta a Vênus em Libra, a chave é investir na capacidade de compreensão das dificuldades alheias. Afinal, existe alguém que sabe tudo? Ou que é bom em quase todas as atividades que se propõe a fazer? Certamente, não. E, honestamente, é melhor que seja assim.

Porque o mundo precisa de gente talentosa em diferentes áreas. De engenheiros a músicos, de estilistas a cozinheiros, a sociedade se nutre na diversidade de gente que sabe fazer a sua parte. E, mesmo para quem tem muito talento, o fato é que nada acontece sem esforço, sem prática e sem aquela dose necessária de repetição para que a excelência aconteça.

Ainda nesse contexto de que é preciso olhar para as pedras que estão no caminho para que elas possam ser devidamente transpostas, o céu também coloca em tensão o Sol – o astro-rei que, entre outras coisas, também toca no tema da expressão e dos talentos pessoais – com o planeta Saturno. Dessa maneira, o brilho solar sagitariano chega ao ponto onde formará um ângulo reto com o patrono astrológico da estrutura e dos planos de longo prazo, que atualmente passa pelo psíquico signo de Peixes.

Assim, o astral toma um tom ansioso ao passo em que evidencia, ao mesmo tempo, quais são os obstáculos a serem superados. E se esses desafios estiveram mais na mente do que na prática? Pois é, daí vem a oportunidade que Saturno em Peixes traz, já que ajuda a revelar se você não está sendo o seu maior inimigo, seja pela falta de foco ou pelo excesso de autocrítica.

Lembre-se: é preciso ter confiança para avançar e obstinação para lidar com pequenos entraves que aparecem no meio do caminho. Encontrar o ponto de equilíbrio entre essas duas variáveis pavimenta o caminho para a realização.

Observe: com mais de 80% de iluminação, a Lua Crescente estará ao Leste, depois do ocaso solar, podendo ser vista até praticamente as 3h da manhã da sexta-feira, dia 24. Nas dependências da Constelação de Peixes, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste, ficando na mesma longitude de Nodus II, a estrela Delta da boreal Constelação de Draco que, por estar muito próxima ao Polo Celeste Norte, é de difícil observação no Hemisfério Sul.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça . Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO !

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô . Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: avance cheio de energia e siga a sua intuição, mas pegue leve com as exigências, ariano. É preciso ser gentil com os outros e com você mesmo.

Touro: use bem o sexto sentido e procure poupar bem a suas energias, taurino. É preciso preservar o seu bem-estar.

Gêmeos: cuidado com a ansiedade e com a febre de futuro, geminiano. É importante que você consiga viver o presente enquanto faz planos.

Câncer: pense no longo prazo e evite decisões se estiver tomado pelo imediatismo, canceriano. Aliás, cultive a paciência com as pessoas.

Leão: é preciso acreditar mais nos seus valores e crenças, leonino. Siga em frente fazendo apostas bem pensadas.

Virgem: esteja aberto ao novo, virginiano. Aliás, procure atuar mais em parceria e menos de maneira individual para fazer viradas.





Libra: ouça as pessoas e não tenha pressa para manifestar as suas opiniões, libriano. É importante que você esteja aberto às trocas.

Escorpião: mesmo com a agenda corrida, não deixe de cuidar da sua saúde, escorpiano. É fundamental que você consiga se estabelecer em sua rotina.

Sagitário: seja criativo, sagitariano. É importante que você encontre novas soluções para antigos problemas.

Capricórnio: valorize as suas questões internas e respeite o seu tempo, capricorniano. Aliás, evite falar mais do que o necessário.

Aquário: organize os pensamentos e procure ter clareza sobre o que precisa de foco nesse momento, aquariano. Acalme-se!

Peixes: procure ter mais estrutura na hora de decidir as coisas, pisciano. É importante dar um passo de cada vez.

