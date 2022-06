Horóscopo: veja o que os astros reservam para todos os signos nesta quarta-feira, 22

O céu quer mais diálogo! É para falar de relacionamento, de parceria e de valores e projetos conjuntos, sem medo e sem tabus. Nesta quarta-feira, dia 22, o planeta Vênus ingressa no comunicativo signo de Gêmeos, depois de flertar rapidamente com o poderoso Plutão. Nos domínios geminianos até meados de julho, o brilhante patrono da beleza e do prazer evocará o simbolismo da alternância e da troca para conciliar diferentes mundos.

Aliás, na mitologia, não faltam exemplos de histórias de divindades femininas que se alternam em diferentes estágios, mundos ou possibilidades. Talvez a mais antiga delas esteja relacionada ao mito de Inanna, a deusa cultuada na antiga Suméria, associada ao planeta Vênus. Esse brilhante astro sempre aparece no céu antes do amanhecer, quando recebe a alcunha de Estrela Matutina, ou depois do pôr do Sol, no momento em que é a Estrela Vespertina. De tempos em tempos, suas conjunções com o Sol o fazem sumir do céu por alguns dias. Esse ciclo deu origem à lenda da descida de Inanna ao submundo.





Nesse caminho, a deusa da feminilidade, da magia e também da sexualidade vai deixando partes de suas vestes e acessórios. Ao final, encontra com a sua poderosa irmã, patrona do mundo dos mortos. Depois de quase ter perdido a vida nessa jornada, Inanna retorna ao mundo vivos para restabelecer toda a fertilidade, renascendo também no céu. E, assim, encontramos um dos mitos mais antigos que relaciona os conceitos de sombra, sexo e mistério em uma narrativa digna das mais sofisticadas análises psicanalíticas.

Em outra história mítica que reflete a alternância feminina entre mundos, temos o romano Plutão – ou Hades, segundo os gregos – envolvido no rapto de Perséfone. De acordo com o mito, essa bela jovem teria sido levada pelo patrono do submundo ao seu reino de profundezas. Depois de se casarem, Perséfone passou a governar o mundo dos mortos por metade do ano, já que ela subiria ao mundo dos vivos de tempos em tempos para ficar ao lado de sua mãe, Deméter, a deusa da fertilidade.

Mais do que histórias mágicas, essas narrativas também refletem a riqueza do mundo interno do ser humano. Pois aquilo que verbalizamos é apenas a ponta de um imenso iceberg de sensações, emoções e sentimentos. Então, é com esse espírito de tornar mais claro aquilo que temos de mais íntimo que devemos receber Vênus no comunicativo signo de Gêmeos.

Sabe aquele tanto de coisa que pode estar engasgada, lá no fundo? Lembre-se de que engolir sapos jamais transformará alguém em um príncipe encantado!

Observe: ainda nos domínios da Constelação de Peixes, a Lua Minguante estará visível no céu, ascendendo ao Leste a partir das 2h da madrugada da quinta-feira, dia 23. Pouco abaixo do avermelhado planeta Marte, a rainha da noite estará já com menos de 30% de iluminação, nos fazendo companhia até o amanhecer. Nesse intervalo no qual se deslocará em direção ao ponto mais alto do céu, o nosso satélite natural estará praticamente entre Al Pherg e Alrischa, as estrelas Eta e Alfa, respectivamente, da Constelação de Peixes.

Importante: você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Visite: www.virginiagaia.com. br

Áries: você está cheio de energia, mas falante e comunicativo do que nunca, ariano. Por isso, o dia favorece os contatos e a troca com as pessoas, só pedindo cuidado com as palavras.

Touro: o dia ajuda a entender até as situações mais complexas nas entrelinhas, taurino. Preste também atenção nos sinais e sincronicidades para entender melhor o entorno.

Gêmeos: o céu favorece as atividades sociais e também o investimento em todos os seus projetos de longo prazo, geminiano. Tenha foco.

Câncer: o astral favorece a sua popularidade, mas é preciso tomar cuidado com pessoas competitivas, canceriano. Mantenha a ansiedade sob controle para chegar mais longe.

Leão: não tenha medo de ousar, leonino. Só vale tomar cuidado com a possibilidade de exageros e também a tendência de superestimar as coisas.

Virgem: os temas íntimos e ligados à sexualidade estão em alta, virginiano. Se tiver algo a resolver nessa área, vale a pena prestar atenção e aproveitar as oportunidades com cautela.

Libra: esteja aberto ao diálogo, libriano. O dia favorece as boas conversas com os seus pares. Procure lidar com as pessoas ouvindo mais do que falando.

Escorpião: cuide do seu cotidiano e também da saúde, escorpiano. É importante que você tenha foco e dê conta de todos os detalhes para ter uma rotina mais leve

Sagitário: busque estar em boas companhias e junto com quem respeita você exatamente do jeito que você é, sagitariano. A sedução também está em alta, então aproveite.

Capricórnio: é hora de ser mais seletivo e prezar mais pela qualidade do que pela quantidade nas suas relações, capricorniano. Tenha mais clareza sobre o que é fundamental para você.

Aquário: faça contatos, mas tome cuidado para não falar ou se expor demais, aquariano. O dia pode ser muito produtivo, mas também é preciso investir na concentração.

Peixes: valorize as suas conquistas na dose certa, pisciano. Cuide do que é seu sem acabar parecendo demasiadamente controlador.