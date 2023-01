Horóscopo: veja o que os astros reservam para todos os signos na semana de 16 a 22 de janeiro

Virginia Gaia 15/01/2023 - 22:51 Compartilhe

Sob Lua Minguante até o próximo sábado, dia 21, a semana promete muita revisão e transformação! O céu está agitado, mas é preciso não somente seguir o fluxo, mas refletir junto aos términos e mudanças de direção. Até porque o céu quer, antes de qualquer coisa, inovação. Então, não adianta repetir os mesmos padrões, pois o astral requer novas soluções para antigos problemas.





E é assim que teremos uma bela conjunção entre o Sol e o transformador Plutão, no signo de Capricórnio, na próxima quarta-feira, dia 18, mesmo dia em que Mercúrio fica direto. Assim, teremos a mudança de direção aparente no céu do mensageiro dos deuses, acontecendo junto ao encontro do astro-rei com o planeta patrono das mudanças mais profundas. É para virar páginas de verdade e não somente na superficialidade.

Poucos depois, na sexta-feira, dia 20, o Sol ingressa no signo de Aquário, iluminando a porção do céu que marca o ápice do inverno, no Hemisfério Norte, e também o auge do verão, no Hemisfério Sul. Neste signo Fixo do elemento Ar, o astro-rei encontra sua manifestação mais irreverente, inovadora, futurista e comunitária. E, assim, pede mais liberdade para a diversidade de pensamento, expressão e comunicação. Afinal, Aquário representa a máxima manifestação da liberdade, da igualdade e da fraternidade.

Para coroar esse caráter libertário, a Lua Nova que acontece no próximo sábado, dia 21, terá o Sol e a Lua aquarianos de mãos dadas no céu, na mesma longitude de Altair, a estrela Alfa da Constelação da Águia. Representando Zeus, o deus dos deuses na mitologia grega, em seu vôo do Monte Olimpo à superfície terrestre para buscar Ganimedes, o jovem que carrega o recipiente que contém o néctar dos deuses, a Constelação da Águia carrega o simbolismo da excentricidade, da diversidade e do respeito às diferenças.





Acha que é só? Não! Ainda tem mais. No próximo domingo, dia 22, Urano, o planeta regente da inovação social também muda de direção aparente, ficando direto. No mesmo dia também teremos a conjunção exata entre Vênus e Saturno, com ambos em Aquário, para renovar as relações humanas por completo!

Uma semana de muito amor e inovação para todos nós!

Confira abaixo o Horóscopo Semanal com as tendências para os 12 signos do zodíaco para o período de 16 a 22 de janeiro de 2023.

Áries

A semana é intensa e introspectiva, ariano. Esteja com as pessoas que realmente sabem ouvir as suas necessidades, construindo o futuro em boa companhia para compartilhar valores que façam sentido para você.

Touro

Tenha foco, taurino. É importante que você coloque a sua energia em questões que tenham efetiva relevância. Dê atenção à sua carreira e temas profissionais, mas sem se afobar.

Gêmeos

Procure aprender e refletir em meio aos processos mais importantes da sua vida, geminiano. É hora de você se expressar, sabendo dar espaço para as opiniões e visões dos outros.

Câncer

A semana está cheia de intensidade e pode trazer algumas oportunidades para entender melhor as suas relações, canceriano. Pense no longo prazo e perceba quem vale a pena ter ao lado.

Leão

Comunique-se com inteligência, leonino. Você não precisa se expor em demasia, mas pode passar o seu recado para quem interessa. Converse e use com sabedoria o seu poder de persuasão.

Virgem

Dê atenção aos detalhes e administre bem os recursos que você tem, virginiano. É importante que você saiba se concentrar, especialmente no ambiente de trabalho, dando atenção a todos.

Libra





Faça bom uso da intuição para poder aplicar a criatividade da melhor forma, libriano. É importante aplicar os seus talentos, então olhe para dentro para saber o que é o melhor de você.

Escorpião

A semana traz muitos insights internos, escorpiano. Olhe para dentro, trabalhe a sua espiritualidade e esteja aberto ao novo. É hora de entender questões profundas e seguir em frente mais consciente.

Sagitário

Olhe para o futuro, ainda que você precise separar algum tempo para a sua reflexão, sagitariano. Vale pedir opinião para as pessoas mais próximas, desde que você não deixe de honrar suas intuições.

Capricórnio

É hora de pensar no longo prazo e perceber o que é, de fato, prioridade, capricorniano. É importante que você se dedique somente ao que pode gerar frutos.

Aquário

O Sol ingressa no seu signo, aquariano. É hora de celebrar mais um ciclo na sua vida! Aproveite a semana para refletir e fazer planos para o que está por vir, alinhando as expectativas.

Peixes

O astral está bastante profundo para você esta semana, pisciano. É hora de vencer medos e olhar para o futuro. Procure deixar para trás padrões que não estejam sendo produtivos.

