Horóscopo: veja o que os astros reservam para o seu signo nesta sexta, 29

Sabe aquilo que você ama fazer e que parece embalar os seus sentidos e sentimentos? Nesta sexta-feira, dia 29, a contagem regressiva para a virada de ano-calendário ganha motivação extra, tocando corações com aquilo que mais se acredita. E o melhor: ao lado de quem compartilha dos mesmos sentimentos!

O planeta regente dos relacionamentos, parcerias e também de tudo o que é belo e valioso, Vênus, ingressa no empolgado signo de Sagitário. No domínios do mítico arqueiro, esse brilhante astro celeste toca a alma com amor pelo que acredita. Quem está ao seu lado e que pensa igualzinho a você?

Mais do que isso, quem é que ajuda você a sonhar e a projetar um futuro mais alinhado aos seus valores fundamentais? O universo quer unir os semelhantes e agregar os que se empolgam com as mesmas coisas. Por isso, vale também buscar refúgio dentro de si e se perguntar: o que motiva você?

Pois a estrada pode ser acidentada, esburacada e cheia de entraves, mas se há algo que faça sentido no longo prazo, há sempre um bom motivo para se dar mais um passo. E é assim que caminhar pela vida ganha um significado maior.

Neste último dia útil de 2023, lembre-se de que o que move o ser humano não são as obrigações, a rotina ou as contas para pagar. É verdade que tudo isso precisa ser cumprido, sem dúvida. Mas pense que, no fundo, até o ser mais racional sobre a face da Terra é movido por crenças que norteiam suas ações. E é nesse sentido que o céu convida à reflexão.

Quais princípios você não abre mão? E no que você já acreditou, mas não tem sido mais muito sábio acreditar?

Afinal, a vida é a arte de encontrar significado até nas coisas mais banais.

Observe: com cerca de 90% de iluminação, a Lua Cheia ascende ao Leste pouco depois das 21h, ficando visível até o amanhecer do sábado, dia 30. Em meio à Constelação de Câncer, a rainha da noite também ficará alinhada a Dubhe, a estrela Alfa da boreal Constelação da Ursa Maior.

Importante: você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça.

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô. Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: seja mais você e procure seguir os próprios instintos, ariano. O céu pede mais simplicidade e espontaneidade.

Touro: esteja mais próximo das pessoas que você mais gosta, taurino. É hora de se inspirar nas pequenas coisas.

Gêmeos: procure entender as pessoas antes de sair falando que pensa, geminiano. O céu pede para você ser mais compreensivo e cuidadoso.

Câncer: cuidado ao querer fazer tudo de uma vez, canceriano. É preciso saber poupar as energias.

Leão: o seu carisma está elevado, leonino. Aproveite o seu magnetismo pessoal para mostrar o que você tem de melhor, só tendo cuidado com possíveis exageros.





Virgem: reserve um tempinho para cuidar da sua espiritualidade, virginiano. O momento pede mais introspecção.

Libra: é hora de buscar as pessoas que realmente combinam com você, libriano. Esteja de peito aberto, mas evite também se expor em demasia.

Escorpião: pense onde você quer chegar, escorpiano. É importante estar aberto ao novo, mas consciente dos seus objetivos.

Sagitário: o céu ajuda você a se motivar, sagitariano. Encare novos desafios e esteja pronto para conhecer pessoas novas.

Capricórnio: você está mais profundo do que nunca, capricorniano. O astral incentiva o olhar para dentro e a vontade de se transformar.

Aquário: procure estar em boa companhia, aquariano. Mas lembre-se de que quantidade nem sempre significa qualidade.

Peixes: seja mais assertivo para resolver questões práticas, pisciano. É importante estar atento às suas questões cotidianas.

