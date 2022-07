Horóscopo: veja o que os astros reservam para o seu signo nesta quinta-feira, 28

Que tal uma Lua Nova para deixar todas as sombras para trás? Pois é isso que esta quinta-feira, dia 28, promete. Com o casamento do Sol e da Lua no reluzente signo de Leão, o céu ajuda quem precisa se reinventar para encontrar ainda mais a si mesmo. Pois é no meio do coração que está o que mais brilha aos olhos!







Entre os alquimistas, esse conceito ganhou forma com a busca pela “Pedra Filosofal”. Nas lendas arturianas, com o “Santo Graal”. Já entre os estudiosos e praticantes de ocultismo, difundiu-se a ideia de “Verdadeira Vontade”. No cerne dessas diferentes interpretações, encontra-se o que a psicologia analítica, de Carl Jung, depois veio a definir como “Individuação”, ou seja, o encontro de si mesmo e em consonância com o universo à sua volta.

Na astrologia, o Sol e a Lua são chamados de “luminares”, já que são os astros mais notáveis no céu. O Sol é tão brilhante que nem permite que seja observado diretamente. Por sua vez, a Lua traz o brilho refletido no Sol para iluminar o céu noturno com diferentes fases ao longo do mês. As interações entre esses dois astros com a Terra são responsáveis pela oscilação das marés, um fator fundamental à vida aqui em nosso planeta. Então, com a Lua Nova totalmente encoberta pelo brilho no Sol, bem no signo no qual nosso astro-rei encontra a sua morada, o céu se inunda de força pessoal, carisma e beleza.

É para amar a si mesmo como amamos ao próximo. Ou amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Até porque, também nesta quinta-feira, o regente da compaixão, o planeta Júpiter, fica retrógrado no céu. Do ponto de vista físico e astronômico, essa mudança de direção é apenas uma ilusão de ótica, já que nenhum planeta altera o sentido de sua órbita. Porém, aqui da Terra, veremos o gigante gasoso avançar na direção oposta em relação à ordem do zodíaco. Na astrologia, toda retrogradação carrega o simbolismo de revisão.

Assim, junto ao mais profundo encontro do eu por conta da Lua Nova, seremos também convidados a repensar a forma como lidamos com a compaixão, a compreensão e a doação ao coletivo. Ficando retrógrado no signo de Áries, Júpiter pede que concentremos toda a nossa sabedoria por um mundo com mais pessoas capazes de dizer “eu” pensando em “nós”.

Observe: a Lua segue ausente do céu noturno, já que, como em toda Lua Nova, a rainha da noite está oculta em meio à luz solar. Porém, alguns planetas visíveis a olho nu têm passado bastante tempo no céu noturno. O primeiro a ascender ao Leste é Saturno, por volta das 19h, em meio à Constelação de Capricórnio. Júpiter aparece depois das 22h, em meio à Constelação de Cetus. O planeta Marte aparece, também ao Leste, depois da 1h da madrugada, já na sexta-feira, dia 29.

Áries: seja mais você, ariano. O dia pede que você busque agir de maneira autêntica, porém, sem pecar pelo individualismo.

Touro: dê atenção à sua intimidade, taurino. É preciso estar próximo às pessoas da sua família, também dando atenção aos temas domésticos.

Gêmeos: pense antes de falar e evite as palavras muito duras e diretas, geminiano. É preciso saber se comunicar com clareza e delicadeza.

Câncer: dê atenção ao que você mais valoriza, canceriano. É hora de você cuidar dos seus recursos e finanças.

Leão: a Lua Nova acontece no seu signo para trazer renovação, leonino. Cuide do visual, eleve o humor e faça algo por você.

Virgem: o dia favorece as boas ideias e os insights produtivos, virginiano. Cuide da espiritualidade e do seu bem estar de maneira ampla.

Libra: esteja próximo das pessoas que você mais ama, libriano. O dia favorece as boas companhias e as amizades próximas.

Escorpião: pense no longo prazo e invista na carreira, escorpiano. É hora de você exercer a liderança e fazer o seu marketing pessoal.

Sagitário: reveja suas crenças e valores essenciais, sagitariano. O momento pede que você esteja aberto a novos aprendizados.

Capricórnio: vire páginas sem medo, capricorniano. Retenha aquilo que é essencial, mas não deixe de desapegar do que não serve mais.

Aquário: dê atenção aos seus relacionamentos, aquariano. O céu pede que você esteja atento e ofereça ajuda a quem precisa.

Peixes: cuidado com distrações, pisciano. O astral pede foco e organização no seu dia a dia. Valorize a rotina e as boas relações no trabalho.