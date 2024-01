Horóscopo: veja o que os astros reservam para o seu signo nesta quarta, 03

Virginia Gaia 02/01/2024 - 21:45 Para compartilhar:

Já que chegamos ao meio da primeira semana do ano, o céu dá uma mãozinha para que isso fique mais fácil, mais fluido. Então, a Lua Cheia, em seu último dia e já prestes a tornar-se Lua Minguante, avança pelo relacional signo de Libra, fazendo também um aceno positivo para o patrono dos relacionamentos, Vênus. Dessa maneira, o astral desta quarta-feira, dia 3, quer correr para o abraço e lembrar das pessoas que ajudam a pensar no futuro.

Nada mal para um início de ano e para um período no qual muitas pessoas ainda estão de férias. Até porque, para além dos relacionamentos, o brilhante planeta Vênus também rege o prazer. Também conhecido como Estrela da Manhã ou Estrela Vespertina, já que tem fases nas quais é visto antes do amanhecer ou logo depois do pôr do Sol, esse vizinho do Sistema Solar é a cara da riqueza no céu.

Em diferentes culturas, os mitos atribuídos a Vênus sempre destacam alguma função simbólica para a sua beleza no céu. Atualmente passando pelo idealista signo de Sagitário, Vênus evoca a descoberta de novos prazeres, incentivando também novas aventuras, que estimulem também a intelectualidade.

Considerado irmão gêmeo da Terra do ponto de vista astronômico, dadas as semelhanças em dimensão e também na atividade vulcânica, esse nosso vizinho brilhante é também a prova do quão rica pode ser a imaginação humana a caminho do inconsciente. O fato de alternar períodos no céu rendeu inúmeras histórias míticas, geralmente associadas a deusas femininas, justamente pela estética privilegiada e também por ter fases.

É dessa maneira que a primeira quarta-feira de 2024 se apresenta. O miolo da semana quer novos prazeres, mas também leva atenção aos temas femininos. Evoca o futuro em boa companhia, mas lembra que a alternância entre fases é parte de todas as relações. No fim de tudo, é preciso ter em mente: o ano está só começando, então pegue leve!

Observe: chegando aos 50% de iluminação, o nosso satélite natural ascende ao Leste, já prestes a tornar-se Lua Minguante, por volta da meia noite da quinta-feira, dia 4, ficando depois visível até o amanhecer. Em meio à Constelação de Virgem, a rainha da noite também ficará alinhada a Alchita e Algorab, as estrelas Alfa e Delta, respectivamente, da Constelação do Corvo.

Áries: é hora de ouvir e ser ouvido, ariano. Procure cultivar a paciência para estar em boa companhia.

Touro: é hora de trabalhar em equipe, mesmo que seja nas pequenas coisas do dia a dia. Aliás, aproveite o dia também para fomentar pequenos prazeres.

Gêmeos: dê espaço para que todos possam expor suas ideias, geminiano. É hora de dialogar e de estar aberto ao que as pessoas têm a dizer.

Câncer: cuide da sua casa e dos temas familiares, canceriano. O céu ajuda a aparar todas as possíveis arestas.

Leão: estimule o diálogo, leonino. Aproveite o momento para trocar ideias e adquirir conhecimentos práticos.

Virgem: organize-se, virginiano. O dia pede que você consiga administrar a sua vida prática, sabendo também gerir bem os seus recursos.

Libra: você está cheio de energia, libriano. Parta para a ação e use isso ao seu favor, atraindo as pessoas certas para os seus projetos.





Escorpião: procure dormir bem e preste atenção nos seus sonhos, escorpiano. O céu pede mais atenção aos seus desejos mais profundos.

Sagitário: esteja aberto às mais diferentes experiências sociais e em grupo, sagitariano. É importante perceber a qualidade das suas amizades.

Capricórnio: exerça a sua liderança de maneira natural, capricorniano. É hora de você buscar ser mais assertivo nas suas ações.

Aquário: cresça a partir das suas experiências, aquariano. É preciso manter a mente aberta para progredir sempre.

Peixes: você está cheio de profundidade, pisciano. É importante que você saiba virar as páginas certas, no momento certo para alçar vôos maiores.

