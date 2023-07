Horóscopo: veja o que os astros reservam para esta segunda-feira, dia 3

O primeiro dia útil do mês que marca a virada para o segundo semestre chega com tudo. Com a Lua Cheia no signo de Capricórnio, em harmonia com o motivado Júpiter e o planejado Saturno, o céu ajuda a programar o que precisa ser feito daqui para frente. Existe aí alguma promessa de ano-novo que ainda não foi cumprida? Bem, metade do ano já se passou, mas ainda dá tempo de fazer muita coisa!

Assim, o clima geral é de pensamento de longo prazo. Afinal, Capricórnio carrega o simbolismo daquele que ascende ao topo das montanhas, enquanto Saturno – planeta regente do signo e com quem a Lua flerta neste início de semana – retrata a responsabilidade. Ainda em movimento retrógrado aparente no céu , o gigante dos anéis tem, desde a Antiguidade, fama de rígido e cobrador.

Limite do Sistema Solar que vemos a olho nu, esse imponente planeta tem, além de seus exuberantes anéis formados majoritariamente de pedaços de gelo e rocha, 145 satélites naturais já identificados. Isso o torna, até o momento, o planeta com mais luas na nossa vizinhança. Com tanta coisa orbitando em volta dele, Saturno realmente impõe respeito. Na metafísica astrológica, não poderia ser diferente.

Por delimitar grandes ciclos de tempo, Saturno já foi chamado de “senhor do carma”. Assim, é como se fosse mesmo um sisudo juiz que suscita questionamentos sobre o uso do tempo. Pois, afinal, ele é também conhecido como o “regente dos ciclos de tempo”, em uma referência ao mito de grego de Cronos, que devorava os seus filhos com medo de ser destronado.

E é assim que esta segunda-feira, dia 3, amanhece: cobrando! Por isso, cuidado para não acabar descontando à toa, nas pessoas à sua volta, alguma chateação. Imprevistos e mudanças inesperadas acontecem. A maneira como lidamos com esses acontecimentos, no dia a dia, é determinante para o sucesso e a sensação de realização pessoal. Isso sem contar, é claro, com o papel que essas atitudes têm para a qualidade das relações interpessoais.

Por isso, inspire-se em Saturno e lembre-se: o tempo é devorador, mas há sempre espaço para se agigantar por meio de alianças e associações com quem está à sua volta!

Observe: a Lua Cheia estará praticamente rente ao horizonte Leste, depois do poente do Sol, a Oeste. Cruzando o céu ao longo da madrugada, em meio à Constelação de Sagitário, a rainha da noite estará alinhada a Rukbat, a estrela Alfa desse conjunto estelar. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural também ficará alinhado a Sheliak, a estrela Beta da boreal Constelação da Lira.

Áries: olhe para o futuro e planeje-se, ariano. Aliás, aproveite o dia para fomentar boas relações com chefes e superiores.

Touro: é hora de dar ouvidos aos mais experientes, taurino. Não se irrite à toa a procure dar mais atenção para quem está à sua volta.

Gêmeos: planeje-se, geminiano. É preciso mudar muita coisa, mas não dá para fazer isso sem se programar da forma devida.

Câncer: dê atenção à qualidade das suas relações, canceriano. É preciso dividir suas questões íntimas com cuidado e responsabilidade.

Leão: concentre-se para ter um dia bastante produtivo, leonino. É preciso também saber trabalhar em equipe, valorizando as pessoas e a colaboração.

Virgem: seja criativo e encontre novas soluções para antigos problemas, virginiano. O céu pede para você manter o bom humor e improvisar saídas para questões complexas.





Libra: olhe para dentro e não se deixe abalar por pouco, libriano. É preciso estar firme sobre as suas convicções para tomar as decisões certas.

Escorpião: observe antes de agir, escorpiano. É preciso mensurar o seu entorno e os possíveis resultados antes de fazer as coisas de forma atrapalhada.

Sagitário: dê atenção às finanças, sagitariano. O céu pede para você estar mais consciente sobre os seus recursos.

Capricórnio: capriche no visual e dê aquela reforçada na autoestima, capricorniano. É hora de agir com mais consciência e firmeza.

Aquário: pegue leve neste início de semana, aquariano. Procure manter a mente serena, cuidando do seu bem-estar de forma ampla.

Peixes: circule pelos lugares, mas tenha cuidado para não acabar se expondo demais, pisciano. Fomente as amizades, mas saiba preservar a sua intimidade.

