Horóscopo: veja o que os astros reservam para esta segunda-feira, dia 1º de abril

Pode parecer mentira, mas é a mais pura verdade: abril começou! E o quarto mês do ano começa em plena segunda-feira, o dia mais odiado de todos, ao menos pelo amado Garfield, o gato criado pelo cartunista Jim Davis. Ele ama lasanha, mas detesta acordar cedo, como boa parte da humanidade. Pois é, não tem gato mais humano que o Garfield!

Neste 1° de abril, no qual muita gente gosta de pregar peças por conta do Dia da Mentira, é preciso acreditar que o despertador tocou e que, então, é hora de começar a batalha diária. Não, não dá para negar a verdade que a vida esfrega na cara de todo mundo: é preciso pagar os boletos!

É claro que tudo seria mais fácil se todo mundo pudesse ser um gato de sofá tratado a ração super premium. Mas a realidade é dura e, já que alguém precisa trabalhar, que sejam os humanos, pois os gatos nasceram para reinar como pequenos leões, que domesticaram a espécie humana pela fofura.

Então, é preciso aceitar os fatos e seguir em frente. E, por favor, que os atrasos sejam evitados a todo o custo, pois o planeta Mercúrio amanhece de ovo virado e logo muda de direção no céu. Chamado de retrogradação, esse ciclo acontece desde que o Sistema Solar foi formado, sendo documentado já nos primórdios da civilização. A troca de direção é, na verdade, uma ilusão de ótica, pois esse pequeno planeta não altera a sua órbita em volta do Sol. Mas, aqui para o observador terrestre, essa mudança parece real, recebendo interpretação simbólica na metafísica astrológica.

Assim, é dito que Mercúrio retrógrado evoca revisão e cuidado com a comunicação. Mas nada que seja digno do drama que ganhou as redes sociais recentemente em torno desse tema. Acontece que, ávidas por viralizar, algumas pessoas passaram a exagerar no tom e assim o pobre planeta considerado “mensageiro dos deuses” começou a ser retratado como vilão das más notícias. E, assim, alguns discursos apocalípticos se propagaram da mesma forma que muitas lorotas pegam seres desavisados no Dia da Mentira.

Então, o que fazer nesta segunda-feira? Olha, se você não for um gato como o Garfield, a dica é realmente bocejar para quem resolver culpar Mercúrio retrógrado por todas as mazelas do dia. A Lua Cheia está prestes a tornar-se Lua Minguante, no workaholic signo de Capricórnio. No fim, a moral da história é a de que, pode até parecer mentira, mas a semana está só começando e isso, por si só, já pede mais responsabilidade. Mãos à obra!

Observe: com aproximadamente 50% do corpo iluminado, a Lua Cheia já em transição para Lua Minguante ascende ao Leste por volta das 23h30. Em meio à Constelação de Sagitário, a rainha da noite estará ao lado de Ascella, a estrela Zeta do conjunto estelar dedicado ao mítico arqueiro celeste, ficando também alinhada a Vega, a estrela Alfa da boreal Constelação da Lira.

Áries: planeje-se, ariano. É hora de agir de forma mais organizada, pensando no longo prazo, mas sem pressa.

Touro: evite defender ideias de forma ferrenha e sem estar aberto a opiniões diversas, taurino. É preciso ser flexível e tolerante.

Gêmeos: seja mais assertivo buscando aconselhamento com pessoas da sua máxima confiança, geminiano. O céu pede mais parceria.

Câncer: seja empático, ainda que você tenha que ser firme, canceriano. O astral pede mais ação e comunicação com seus pares.

Leão: cuide de você e evite a ansiedade, leonino. O céu pede mais cuidado e atenção junto aos seus colegas de trabalho.

Virgem: é hora de estar aberto a revisões, virginiano. Dê o seu toque pessoal nas coisas, agindo de forma criativa.





Libra: comunique-se com quem está mais perto, libriano. É preciso respeitar o seu ritmo e necessidade de introspecção.

Escorpião: organize os seus pensamentos, escorpiano. É preciso ter foco e sensibilidade para não se perder em meio a tantos afazeres.

Sagitário: é hora de ser mais objetivo, sagitariano. Lembre-se de que é preciso saber onde você quer chegar para poder tomar as medidas certas.

Capricórnio: use a sua sensibilidade para perceber melhor o entorno, capricorniano. Aliás, procure também respeitar o ritmo do seu corpo neste início de semana.

Aquário: você está com a mente inspirada e imaginativa, aquariano. Só tenha cuidado para não acabar se perdendo em devaneios.

Peixes: seja flexível e procure relacionar-se de maneira equilibrada, pisciano. O céu pede mais planejamento junto às boas companhias.

