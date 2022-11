Horóscopo: veja o que esperar para todos os signos nesta sexta-feira, 11

Virginia Gaia 10/11/2022 - 21:19 Compartilhe

Depois de passar a noite agarrada com o planeta Marte, a Lua Cheia eclipsada ingressa nas águas do signo de Câncer. Assim, nesta sexta-feira, 11, a ansiedade e as explosões emocionais caminham lado a lado com a oportunidade para identificar padrões tóxicos e que precisam mudar. E tudo isso acontece bem no dia de Vênus, patrono dos relacionamentos.

E é uma Lua realista, após o Eclipse Lunar Total da última terça-feira, dia 8. A rainha da noite acaba engatando aspectos tensos com os dois planetas mais sonhadores da astrologia: Júpiter e Netuno. Mas, ainda assim, é uma Lua canceriana, incorporando, com força, as características desse signo Cardeal do elemento Água, do qual é regente. Deu vontade de falar um monte? Se declarar? Mandar para aquele lugar?

É fato que, algumas vezes, é preciso agir assim mesmo. Mas também é necessário tomar cuidado. Decisões radicais em períodos imediatamente anteriores ou posteriores a eclipses – sejam eles solares ou lunares – são perigosas, pois podem ser definitivas. E daí é que entra o bom senso e uma expressão que entrou na moda já há alguns anos: inteligência emocional. Entretanto, lidar com as emoções de maneira inteligente pode até parecer fácil, mas nem sempre funciona dessa mesma maneira, na prática.

O termo inteligência emocional ganhou muito espaço nos últimos anos, especialmente no ambiente empresarial e nas práticas das áreas de recursos humanos. Apesar de essa não ser a exatamente a proposta descrita por Daniel Goleman, o autor que mais popularizou essa abordagem comportamental com o seu livro best seller “Inteligência Emocional”, publicado em 1995, a banalização dessa ideia acabou infestando as empresas e espaços de convívio social com pessoas boas em se vender usando as emoções. E isso é bem diferente de ser, de fato, uma pessoa empática, emocionalmente estável e confiável.

Pois, na vida, é bem mais importante perceber como as pessoas agem do que avaliar seus discursos. E é nesse sentido que fenômenos emocionalmente tão poderosos como os eclipses ajudam a revelar quem é quem. Não acredite, pague para ver: é pelas atitudes que as pessoas se dão a conhecer!

Observe: com pouco menos de 90% do corpo iluminado, a Lua Cheia chega ao céu depois das 21h30. Ascendendo ao Leste, a rainha da noite chegará ao ponto mais alto da esfera celeste por volta das 3h da manhã do sábado, dia 12, sendo depois ocultada pelos raios solares, ao amanhecer. Nesse meio tempo, o nosso satélite natural estará em meio à Constelação de Gêmeos, entre Propus, a estrela Eta desse conjunto estelar, e Menkalinan, a estrela Beta da Constelação de Auriga.

Áries: equilíbrio é palavra de ordem, ariano. O dia pede mais paciência e atenção aos temas íntimos.

Touro: expressar as emoções é bastante importante, taurino. No entanto, é fundamental tomar cuidado com as palavras.

Gêmeos: saiba eleger prioridades, geminiano. É hora de saber o que é preciso fazer primeiro e isso inclui também as finanças.

Câncer: é preciso usar bem a intuição e evitar o excesso de exposição, canceriano. Vá com calma e perceba os ambientes antes de chegar de uma vez.

Leão: procure dormir bem e descansar o suficiente para ter energia para tudo o que você quer fazer, leonino. É preciso estar equilibrado.

Virgem: pense no longo prazo, virginiano. É importante que você consiga racionalizar seus planos e projetos.

Libra: não tenha medo de assumir compromissos, libriano. Só tenha cuidado também para não acabar cobrando demais dos outros.

Escorpião: você está reflexivo e cheio de oportunidades de crescimento, escorpiano. É hora de você investir nos estudos e nos temas intelectuais.

Sagitário: vire páginas e vença os seus medos, sagitariano. É preciso conseguir se desvencilhar da culpa e dos vícios do passado.

Capricórnio: é hora de saber se relacionar com inteligência, capricorniano. Procure fazer boas associações e parcerias, com quem realmente vale a pena.

Aquário: esteja atento ao seu dia a dia, aquariano. ´É importante fazer as coisas acontecerem na prática e, para isso, é necessário um pouco de disciplina.

Peixes: use a sua criatividade até para seduzir, pisciano. É fundamental que você saiba se expressar para encontrar seu espaço.

