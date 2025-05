Horóscopo: veja o que esperar para o seu signo neste final de semana, 17 e 18 de maio

Se você precisa de um tempo na agenda para planejar o seu futuro, este fim de semana, dias 17 e 18 de maio, está um prato cheio! No céu, o Sol taurino tem encontro marcado com o inovador Urano, no sábado, e a Lua Cheia ingressa no futurista signo de Aquário, onde abraçará o transformador Plutão, no domingo. Com uma combinação dessas, o astral realmente dá aquela mãozinha para quem quer fazer diferente e se reinventar.

Sabe aquelas ideias do fundo do baú, mas que você quer repaginar, ou os planos para transformar alguma área da sua vida? Pois é, a geometria celeste está apontando caminhos para os corajosos, irreverentes e revolucionários. Então, trate de se mexer e pense desde já o que você pretende colocar em prática, desde que seja algo realmente diferente, pois não vale querer bancar o conservador nesse momento.

Urano é realmente o diferentão do Sistema Solar. Foi o primeiro planeta descoberto na era moderna, com a ajuda de telescópios. Antes dele, só eram conhecidos os planetas visíveis a olho nu, cujo limite é Saturno. Por isso, Urano já chegou causando espanto, sendo incorporado à família de planetas conhecidos que orbitam o Sol, somente em 1781. Seu descobridor, William Herschel, era músico profissional e astrônomo amador, mas teve sua vida virada do avesso a partir do momento em que avistou o gigante gasoso. E foi dessa forma que se tornou astrônomo em tempo integral, deixando a música em segundo plano.

Em Touro desde 2018, Urano está mudando completamente a economia global e os valores coletivos. Com o abraço do Sol, fica mais fácil identificar as tendências nessa área, não somente coletivamente, mas também no âmbito individual. E é por esse motivo que o fim de semana está tão favorável aos que pretendem investir em alguma nova empreitada, seja nos negócios ou na vida pessoal.

E daí junta-se a tudo isso o avanço da Lua sobre os domínios aquarianos. Signo regido por Urano, Aquário têm febre de futuro. Por fim, para completar o combo da inovação, a rainha da noite abraçará o transformador Plutão, favorecendo as revelações e mudanças profundas, que vem lá das entranhas do inconsciente e da alma! Então, sem dúvida, só não dá para querer mais do mesmo.

Resumo da história: faça do seu jeito e, se o medo bater, lembre-se que todo bom começo chega junto com um friozinho na barriga!

Observe: chegando aos pouco mais de 60% de iluminação ao longo do fim de semana, a Lua Cheia ascende ao Leste somente depois das 21h30, no sábado (17), e das 22h30, no domingo (18). A rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste, passando da Constelação de Sagitário à Constelação de Capricórnio, ficando visível até o amanhecer do dia seguinte. Ao longo desse período, o nosso satélite natural alcançará a longitude de Altair, a estrela Alfa da Constelação da Águia.

DICA DA ASTRÓLOGA: complemente a análise para o seu signo (que reflete apenas a posição do Sol no seu mapa astral), lendo também as tendências para o seu ascendente. Caso você não saiba qual é, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO.

NÃO perca tempo com mapas astrais automatizados! Uma análise astrológica completa utiliza técnicas combinadas, em uma consulta que fornece orientação personalizada para todas as áreas da sua vida.

Estude comigo! Conheça o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Siga-me: Instagram | Facebook | TikTok | YouTube | Site

Áries: esteja com as companhias certas que fazem você pensar mais no futuro, ariano. É hora de ver gente, mas sem esquecer dos seus compromissos.

Touro: aproveite o fim de semana para pensar na sua vida e, especialmente, na sua carreira, taurino. Faça planos ambiciosos.

Gêmeos: amplie conhecimento com programas culturais e conversas ricas, geminiano. O céu pede para você se aventurar mais.

Câncer: você está mais profundo do que nunca, canceriano. Use o seu sexto sentido aflorado para perceber as pessoas além das aparências.

Leão: converse mais e faça bons acordos, leonino. O astral destaca os seus relacionamentos, então dê atenção às pessoas mais queridas.

Virgem: cuide da sua saúde neste fim de semana, virginiano. Invista em programas leves, prazerosos e saudáveis.

Libra: faça algo que você gosta e aproveite para exercer a sua criatividade, libriano. O céu pede mais ousadia.

Escorpião: dê valor à sua intimidade, escorpiano. Esteja com as pessoas mais próximas e também separe um tempo para cuidar de você.

Sagitário: troque informações, converse e manifeste os seus sentimentos, sagitariano. Só evite possíveis dispersões.

Capricórnio: mantenha o foco e cresça, capricorniano. Organize as suas finanças para que você encontre mais espaço para se cuidar.

Aquário: você está com o magnetismo pessoal em alta, aquariano. Aproveite as boas ideias que surgirem e invista também na sua aparência para elevar a autoestima.

Peixes: descanse, pisciano. É preciso cuidar da sua saúde psíquica e também da sua espiritualidade em um nível amplo.