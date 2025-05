Horóscopo: veja o que esperar para o seu signo neste final de semana, 10 e 11 de maio

Se você gosta de profundidade e reflexão, o céu do fim de semana está um prato cheio. Entretanto, se você quer sedução, o astral também promete favorecer as conquistas mais inteligentes, com as abordagens mais ousadas. Então, neste sábado, dia 10, e domingo, dia 11, seja mais você e expresse os seus desejos!

Esse contexto todo se dá pela geometria celeste, que conta com uma Lua Crescente já bem iluminada – quase Lua Cheia – passando do signo de Libra ao signo de Escorpião. Com isso, o clima todo de magia está garantido, ajudando aos que gostam do mistério e das belezas do que mexe com as entranhas do ser humano. Então, prepare-se!

Quer aproveitar isso tudo para descansar e pensar sobre a vida, com seu universo particular? Então, vá fundo! Mas, se quiser apostar nas abordagens cheias de segundas intenções, não perca tempo! Claro, desde que seja com elegância e delicadeza, é sempre válido fazer convites tentadores e lançar ideias provocantes.

Para ajudar ainda mais a elucidar o que dá prazer, o mental planeta Mercúrio ingressa nos sensuais domínios do signo de Touro. Nessa parte do zodíaco tão afeita ao conforto e à sensorialidade, o Sol avança a passos largos, abraçando Urano, o patrono da inovação social. E é daí que a criatividade fica turbinada!

E olha que Urano pode realmente servir de inspiração! Sendo o “diferentão” do Sistema Solar, esse gigante gasoso teve seus satélites naturais nomeados com personagens de Shakespeare. Então, tal e qual uma das histórias mais famosas do célebre autor inglês, “Sonho de uma Noite de Verão”, é como se o astral do fim de semana estivesse encantado, assim como a floresta enfeitiçada por Titânia e Oberon, repleta de intrigas de amor e jogos de sedução!

Observe: já praticamente toda iluminada, a Lua Crescente prestes a tornar-se Lua Cheia estará próxima ao horizonte ao Leste, depois do ocaso solar, nas noites do fim de semana. Passando dos domínios da Constelação de Virgem à área da Constelação de Libra, a rainha da noite se deslocará em direção ao Oeste, ficando também alinhada às estrelas que marcam o alto da cruz presente na Constelação do Cruzeiro do Sul.

DICA DA ASTRÓLOGA: complemente a análise para o seu signo (que reflete apenas a posição do Sol no seu mapa astral), lendo também as tendências para o seu ascendente. Caso você não saiba qual é, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO.

NÃO perca tempo com mapas astrais automatizados! Uma análise astrológica completa utiliza técnicas combinadas, em uma consulta que fornece orientação personalizada para todas as áreas da sua vida.

Estude comigo! Conheça o Curso de Formação em Tarô e o Curso de Formação em Baralho Cigano (Lenormand)

Siga-me: Instagram | Facebook | TikTok | YouTube | Site

Áries: o céu está cheio de intensidade para você, ariano. Aproveite tudo isso sem sucumbir à ansiedade, sabendo lidar bem com os mistérios.

Touro: aproveite o momento para ver pessoas e engatar conversas profundas, taurino. O céu pede mais atenção ao seu entorno.

Gêmeos: cuide mais de você, do seu corpo e da sua rotina, geminiano. É hora de ter prazer de forma saudável.

Câncer: seja espontâneo, canceriano. É hora de se divertir e de seduzir de maneira bem consciente.

Leão: preserve a sua intimidade e encontre mais conforto, leonino. É hora de dar valor às pessoas mais próximas.

Virgem: busque conhecimento, boas companhias e conversas produtivas, virginiano. É fundamental que você intercâmbio de ideias.

Libra: divirta-se sem gastar muito, libriano. Encontre o que é prioridade e faça mais, mas sem se desgastar por isso.

Escorpião: a sua intuição está aflorada, escorpiano. Busque o que faz mais sentido para você e siga em frente.

Sagitário: olhe para dentro, sagitariano. É hora de manter a mente e o espírito equilibrados, investindo no seu bem-estar.

Capricórnio: é hora de encontrar os amigos, mas lembrar que mais vale qualidade do que quantidade, capricorniano. Aproveite melhor o seu tempo.

Aquário: aproveite o momento de descanso para pensar no futuro, aquariano. É hora de avançar com propriedade.

Peixes: faça algo novo e esteja aberto à ousadia, pisciano. O momento pede um olhar mais atento ao que impulsiona você em direção ao futuro.