Horóscopo: veja o que esperar para o seu signo nesta terça, 28

Depois de chegar ao seu ápice, a Lua Cheia avança pelo signo de Gêmeos, onde engatará, nesta terça-feira, dia 28, uma bela harmonia com Vênus, planeta patrono dos relacionamentos. Dessa maneira, o céu reforça a importância das boas conversas, das parcerias e dos acordos entre as pessoas.

Pois, afinal, é sempre melhor encontrar companhia para dividir dores e alegrias do que tentar resolver tudo sozinho. Essa, aliás, é uma excelente reflexão para o atual contexto astrológico, que ainda conta com o Sol sagitariano de mãos dadas com Marte e em tensão com Saturno, em Peixes. Sob esse contexto, nunca foi tão necessário saber ouvir e observar.

Já parou para pensar como a tendência imediata na maior parte das pessoas, muitas vezes, acaba sendo a de defender apenas o seu ponto de vista? Sem olhar para o outro, dificilmente faz-se boas escolhas. Mas como exercer essa habilidade, sendo que nem sempre conseguimos ouvir ou temos acesso a outras pessoas envolvidas em uma mesma situação?

Pois é exatamente esse o grande tema da passagem de Saturno pelo signo de Peixes, que começou neste ano e terá sequência até 2026. Nas águas piscianas, o planeta regente da estrutura passa a influenciar os temas coletivos e também a percepção sutil. Por isso, vale lançar mão do caráter transformador de Saturno para fazer um esforço – algo saturnino por excelência – para contemplar a suscetibilidade alheia.

Então, na dúvida, fica a regra de ouro: pergunte! Sim, porque perguntar não custa nada e pode poupar muita coisa depois. E é assim que o trânsito lunar pelos ares comunicacionais do signo de Gêmeos flerta com o Vênus libriano. É para gerar oportunidade de diálogo e conversas francas, menos individuais e mais baseadas na parceria e na ação conjunta.

Está na dúvida se deve ou não fazer alguma coisa? Bem, então fale com os envolvidos e sonde as possibilidades. Ninguém erra por favorecer o bem-estar alheio!

Observe: com pouco menos de 100% do corpo iluminado, a Lua Cheia ficará visível praticamente a noite toda, ascendendo ao Leste pouco depois das 20h. Na divisa entre a Constelação de Touro e a Constelação de Auriga (“O Cocheiro”), a rainha da noite ficará alinhada também a Betelgeuse, a estrela Alfa da Constelação de Orion.

Áries: seja mais assertivo, mas sem ser rude, ariano. É hora de abordar as pessoas e contemplar diferentes pontos de vista.

Touro: seja econômico com os seus recursos, taurino.Isso vale para as finanças e também para a forma como você organiza o seu tempo.

Gêmeos: entenda as suas necessidades, geminiano. É hora de você perceber as suas emoções e priorizar o seu bem-estar, mas sem deixar de perceber o entorno.

Câncer: o céu está inspirado para você, mas pede que a sua mente esteja bem descansada, canceriano. Cuidado com estresse desnecessário.

Leão: pense no futuro, mas cuidado para não morrer de ansiedade, leonino. O céu pede para você avançar mantendo a calma.

Virgem: o momento pede mais planejamento e o exercício mais consciente da sua capacidade de liderar, virginiano. Não deixe de aprender com as pessoas.





Libra: explore novos horizontes e ambientes, libriano. Aliás, que tal investir mais na sua intelectualidade? O astral está favorecido nesse sentido.

Escorpião: aja de forma a definir as coisas, escorpiano. É hora de arregaçar as mangas e fazer acontecer, vencendo os seus medos.

Sagitário: faça tudo em parceria, sagitariano. Aliás, o céu fomenta as boas conversas e os diálogos profundos.

Capricórnio: esteja atento à sua vida cotidiana, capricorniano. É fundamental que você trabalhe de maneira bem planejada.

Aquário: procure novas soluções para antigos problemas, aquariano. Só tenha cuidado para não acabar sendo demasiadamente autocentrado.

Peixes: olhe para dentro, mas tenha cuidado com o excesso de introspecção, pisciano. A reflexão é positiva, mas é bom ouvir as pessoas mais próximas.

