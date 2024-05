Horóscopo: veja o que esperar para o seu signo nesta sexta, 24

Virginia Gaia 23/05/2024 - 21:01 Para compartilhar:

Já fez suas apostas para o futuro ou está difícil decidir entre tantas opções? Seja lá como for, o céu desta sexta-feira, dia 24, está inspirado. A Lua Cheia segue nos territórios sagitarianos, enquanto Vênus e Júpiter ainda estão em conjunção no céu.

Aliás, depois de abraçar o planeta regente do amor, o gigante gasoso está cheio de vontade de seguir os seus passos e também mudar de signo. No sábado, dia 25, Júpiter deixa os territórios taurinos para ingressar nos domínios do signo de Gêmeos, seguindo os passos de Vênus, que já avança a passos largos pelos ares geminianos.

Assim, o último dia útil da semana chega cheio de inspiração e de vontade de aprender com as pessoas. É hora de fazer boas alianças, prestar atenção nas pequenas lições que o cotidiano e as pessoas presentes nos ambientes mais comuns podem dar. Já reparou que nem sempre as pessoas com mais prestígio, nível de instrução ou títulos acadêmicos são as mais sábias? Pois é, tem gente que até pode ter tido acesso ao conhecimento, mas nem sempre fazem o melhor uso dele.

Por isso, vale pegar carona no otimismo da Lua Cheia sagitariana para manter o bom humor e estar aberto à diversidade. Vale lembrar que, em seu ápice, Lua iluminou Dschubba, a estrela Delta que marca a fronte do mítico aracnídeo representado na Constelação de Escorpião. Por isso, é preciso pegar leve – honrando a boa disposição sagitariana -, mas também saber ser crítico e estratégico, na medida certa, como todo bom escorpião que se preza.

Nessa senda, a rainha da noite também encara, para fechar a semana, um harmônico trígono – um ângulo de 120° – com o guerreiro planeta Marte e ainda uma tensa quadratura – um ângulo de 90° – com o responsável Saturno. Na prática, isso eleva a empolgação mas pode deixar muita gente ávida por excessos. Então, vale pegar carona nos bons ventos que trazem o fim de semana, mas sem deixar as obrigações do trabalho para trás.

Observe: ainda praticamente toda iluminada, a Lua Cheia ascende ao Leste, por volta das 18h, cruzando o céu, de Leste a Oeste, ao longo da madrugada, ficando visível até o amanhecer da do sábado, dia 25. Em meio à Constelação do Serpentário, a rainha da noite ficará também alinhada a Shaula, a estrela Lambda da Constelação de Escorpião.

Áries: você está cheio de energia, mas deve tomar cuidado para não se exceder na empolgação, ariano. Procure ouvir mais as pessoas.

Touro: é preciso estar aberto para confiar, mas saber quem é quem, taurino. O céu pede mais ação junto a pessoas próximas.

Gêmeos: os seus relacionamentos estão em destaque, geminiano. É preciso saber se comunicar e estabelecer bons acordos.

Câncer: tome cuidado com a sua alimentação, canceriano. Evite excessos e esteja bem com você mesmo.

Leão: o prazer e a sedução estão em alta, leonino. Preste atenção nas pessoas à sua volta e procure manter o bom humor.

Virgem: cuide melhor da sua família, virginiano. O momento pede para que você consiga equilibrar as suas relações pessoais.

Libra: cuidado com o excesso de pensamentos e palavras, libriano. É hora de se comunicar, mas o faça de maneira estratégica.

Escorpião: cuide de você, mas sem gastar muito escorpiano. O astral pede para que você saiba valorizar as coisas certas.

Sagitário: a sua sensibilidade está em alta, sagitariano. Então, direcione bem o seu pensamento para poder cuidar da sua energia.

Capricórnio: procure investir em atividades relaxantes, capricorniano. O astral evoca a sua capacidade de manter a mente serena.

Aquário: faça boas parcerias e mantenha boas amizades, aquariano. O céu pede mais atenção às suas relações e ambientes que você frequenta.

Peixes: aproveite o momento de destaque para mostrar a suas habilidades, pisciano. O céu pede que você invista no seu futuro.