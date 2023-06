Horóscopo: veja o que esperar para o seu signo nesta sexta, 16

Precisa falar algo para ajustar os ponteiros em uma relação de parceria? Pois esta sexta-feira, dia 16, abre espaço para isso. Dedicado historicamente ao planeta Vênus, este último dia útil da semana tem a Lua Minguante ao lado de Mercúrio, sendo que ambos estão em harmonia com este brilhante planeta, que além de regente do dia, também governa a beleza e os relacionamentos.

Dessa maneira, o ciclo lunar mensal vai chegando ao fim, abrindo espaço para as conversas francas, especialmente se for para encerrar assuntos que porventura possam estar se arrastando. Até porque, falando-se ainda em Vênus, vale lembrar que esse patrono das uniões e de tudo que é valioso ainda está, no céu, pertinho de Marte, o regente do desejo sexual. Formando a dupla mais sexy da astrologia, eles ajudam a colocar o tema do amor e do sexo – bem como o simbolismo que está entre os casais e a individualidade – em pauta, sempre que estão juntos.

Assim, o céu abre espaço para as conversas amplas e francas com quem se ama. Do parceiro em uma relação de união afetivo-sexual às amizades e relações familiares. Mas, se você ao ver as palavras “conversa” e “relacionamento”, juntas, já pensou em uma famosa “DR” – sigla nada simpática para a expressão “discutir a relação” – , vá com calma! Não é por aí!

É curioso, mas o que as pesquisas mostram é que a maior parte dos casais tende a fugir do diálogo. Fala-se sobre mil coisas, menos sobre a intimidade. Se o assunto envolver sexo – por incrível que pareça – isso fica ainda pior: é mais fácil confidenciar segredos de alcova no boteco do que entre quatro paredes.

Conversar é necessário! E, não, nem todo diálogo precisa virar “DR”. Aliás, se virar rotina e for algo trivial, fica mais leve. E o principal: não é só para despejar cobranças. Conversar também é perguntar: o que já fizemos, estamos fazendo e ainda queremos fazer um com o outro? Sem excessos, sem palavras duras, mas acessando o sentimento. Então, que esta sexta-feira tenha muitos jantares gostosos, para conversas maravilhosas, sem “DR”, mas com muito diálogo. Isso é intimidade!

Observe: em seus últimos dias, a Lua Minguante já estará praticamente ausente do céu noturno, ascendendo, ao Leste, somente depois das 6h da manhã do sábado, dia 17. Nas dependências da Constelação de Touro, ela estará já bem próxima ao Sol, em meio a esse mesmo conjunto estelar. Vale então tentar identificar os planetas Vênus e Marte no céu, pois ambos estarão próximos ao horizonte Oeste, depois do pôr do Sol. Em meio à Constelação de Câncer, eles ficarão visíveis até às 21h, aproximadamente.

Importante : você é muito mais do que o seu signo solar! Então, tenha melhor aproveitamento do horóscopo lendo também as tendências para o seu signo ascendente, que é fundamental que você conheça. Para saber a posição de todos os signos, incluindo a do ascendente, assim como dos planetas no momento do seu nascimento, faça o seu MAPA ASTRAL GRATUITO!

Saiba mais sobre astrologia, mapa astral e o papel do astrólogo, neste artigo.

Estude com seriedade e fundamento! Conheça o Curso de Formação em Astrologia e também o Curso de Formação em Tarô. Matrículas abertas!

Visite: www.virginiagaia.com.br

Áries: comunique-se com empatia e objetividade ao mesmo tempo, ariano. É preciso ser claro e acolhedor.

Touro: direcione a sua energia e os seus recursos de forma estratégica, taurino. É preciso olhar para o futuro.

Gêmeos: use a sua sensibilidade para calcular os próximos passos, geminiano. É preciso ter iniciativa, mas sentir o caminho.

Câncer: com a sensibilidade em alta, você precisa descansar bem a mente, canceriano. Procure separar um tempo para você e para fazer algo relaxante.

Leão: você está sociável, leonino. Veja e se aproxime de gente querida, mas tenha somente cuidado com possíveis carências.

Virgem: seja racional para poder manter boas relações com as pessoas à sua volta, virginiano. É preciso agir em conjunto, usando plenamente a sua capacidade de liderar pelo carisma.

Libra: dedique-se ao conhecimento, libriano. É preciso refletir e buscar referências para tomar as decisões mais acertadas.





Escorpião: vire páginas sem medo, escorpiano. O momento traz profundidade e olhar aguçado para questões sutis na sua vida.

Sagitário: faça as coisas em parceria, sagitariano. É hora de conversar sobre o que você quer do outro e das suas relações.

Capricórnio: trabalhe bem em equipe, capricorniano. Esteja junto com as pessoas para poder atuar de forma colaborativa.

Aquário: divirta-se, aquariano. O momento pede para você dar atenção às suas necessidades de lazer.

Peixes: depois de uma semana atribulada, é importante dar atenção aos temas domésticos, pisciano. Esteja mais próximo das pessoas e temas mais íntimos.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias